快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍反印度移工 綠酸：當時主張加快如今又當洪水猛獸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者蘇健忠／攝影
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者蘇健忠／攝影

勞動部長洪申翰透露首批印度移工最快今年引進，引發反對聲浪，在野立委也有所質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（13）天指出，政府已聽見各界聲音，也期待朝野好好把關、理性討論，互相批評大可不必；民進黨籍立院衛環委員會召委林月琴批評，有人當時主張加快，如今又當洪水猛獸。

國民黨立法院黨團今日指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

民進黨立院黨團今日舉行輿情記者會，針對印度移工議題，莊瑞雄說明，當初朝野各黨起心動念是為解決台灣產業缺工問題，現在蹦出治安問題怎麼辦，他認為各黨應共同呼籲社會理性討論，若以高階或低階區分，又質疑低階人力好像會帶來社會治安的衝擊，這樣不好。

莊瑞雄指出，政府有聽到各界的聲音，各黨要做的是好好把關，互相批評大可不必，議事錄翻一翻，發言內容一清二楚。

與會的林月琴也說，台印勞務合作並非突發奇想，也並非外界所稱「強渡關山」，當時是為因應台灣高齡少子化、基層勞動力不足及移工來源過度集中等問題，才審慎評估是否新增移工來源國。

林月琴說，當時在聯席會審查現場，國民黨立委討論重點並非反對引進，而是「如何引進」、「多久引進」，以及如何提高直聘比例、因應語言與宗教需求等制度設計問題，包括涂權吉、廖偉翔、邱鎮軍、王育敏等人當時皆採同意立場。

林月琴直言，如果有人當時主張加快、補足配套，如今卻將政策形容為「洪水猛獸」，等同把政治問題操弄成情緒問題，也不是昨天說缺工嚴重、要趕快做，今天又假裝沒有同意，這樣的作法不可取。

林月琴也表示，社會可以檢驗政府，政府也應積極回應民眾擔憂，但焦慮不應成為歧視的藉口，民進黨團將持續要求勞動部針對產業人力需求、民眾關切及完整配套措施進行評估與把關，希望理性討論。

印度 移工

延伸閱讀

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

扛不住甩鍋在野？她曝引進印度移工脈絡…洪申翰想裝沒事？

連署「阻印度移工來台」破門檻 勞動部：具體期程不躁進

移工直聘推動成效差 勞長允改善流程

相關新聞

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

近期勞動部長洪申翰鬆口表示，今年有機會引進首批印度移工，引發社會高度關注與討論，不少民眾對治安與管理問題表達疑慮，甚至出現要求暫緩政策的聲音。在輿論延燒之際，律師張怡也在臉書分享自身觀察，從個人留學經驗切入，點出討論焦點可能被過度簡化。

藍反印度移工 綠酸：當時主張加快如今又當洪水猛獸

勞動部長洪申翰透露首批印度移工最快今年引進，引發反對聲浪，在野立委也有所質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（13）天指出，政府已聽見各界聲音，也期待朝野好好把關、理性討論，互相批評大可不必；民進黨籍立院衛環委員會召委林月琴批評，有人當時主張加快，如今又當洪水猛獸。

引進印度移工引社會熱議 綠盼理性討論

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年引進，引起社會討論及在野陣營質疑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，政府有聽...

政府引進印度移工惹議 盧秀燕：任何政策都要尊重民意

針對引進印度移工引起民眾疑慮，台中市長盧秀燕上午受訪時說，任何政策都要跟民眾商量、尊重民意。台灣有缺工的問題，但是到底要怎麼解決，這樣的移工政策既然民眾有意見，她建議政府應該要聽取民眾意見，再來做最後的決策。

國民黨團反對引進印度移工 批政府前年就簽MOU躲避國會監督

勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快將於今年底引進，引發民眾反彈。國民黨立法院黨團今天指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

逾3萬人連署反印度移工 網友熱議「良民證」難過濾治安風險

勞動部長洪申翰9日在立院詢答表示，今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。但民眾質疑有治安問題，在公共政策網路參與平台提案，要求勞動部立即中止引進印度勞工計畫，到今天已有逾3萬人附議，成為公共政策網路參與平台最熱門提案。除了網友熱議，也有立委要求政府中止引進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。