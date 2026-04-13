藍反印度移工 綠酸：當時主張加快如今又當洪水猛獸

勞動部長洪申翰透露首批印度移工最快今年引進，引發反對聲浪，在野立委也有所質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（13）天指出，政府已聽見各界聲音，也期待朝野好好把關、理性討論，互相批評大可不必；民進黨籍立院衛環委員會召委林月琴批評，有人當時主張加快，如今又當洪水猛獸。

國民黨立法院黨團今日指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

民進黨立院黨團今日舉行輿情記者會，針對印度移工議題，莊瑞雄說明，當初朝野各黨起心動念是為解決台灣產業缺工問題，現在蹦出治安問題怎麼辦，他認為各黨應共同呼籲社會理性討論，若以高階或低階區分，又質疑低階人力好像會帶來社會治安的衝擊，這樣不好。

莊瑞雄指出，政府有聽到各界的聲音，各黨要做的是好好把關，互相批評大可不必，議事錄翻一翻，發言內容一清二楚。

與會的林月琴也說，台印勞務合作並非突發奇想，也並非外界所稱「強渡關山」，當時是為因應台灣高齡少子化、基層勞動力不足及移工來源過度集中等問題，才審慎評估是否新增移工來源國。

林月琴說，當時在聯席會審查現場，國民黨立委討論重點並非反對引進，而是「如何引進」、「多久引進」，以及如何提高直聘比例、因應語言與宗教需求等制度設計問題，包括涂權吉、廖偉翔、邱鎮軍、王育敏等人當時皆採同意立場。

林月琴直言，如果有人當時主張加快、補足配套，如今卻將政策形容為「洪水猛獸」，等同把政治問題操弄成情緒問題，也不是昨天說缺工嚴重、要趕快做，今天又假裝沒有同意，這樣的作法不可取。

林月琴也表示，社會可以檢驗政府，政府也應積極回應民眾擔憂，但焦慮不應成為歧視的藉口，民進黨團將持續要求勞動部針對產業人力需求、民眾關切及完整配套措施進行評估與把關，希望理性討論。