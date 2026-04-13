引進印度移工引社會熱議 綠盼理性討論

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年引進，引起社會討論及在野陣營質疑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，政府有聽到各界的聲音，也希望朝野政黨好好把關，理性討論，如果互相批評，大可不必。

洪申翰9日在立法院表示，首批印度移工最快今年可能引進，引起部分民眾關切治安是否受影響。勞動部指出，會充分評估與把關，不會躁進，請國人放心。國民黨立法院黨團今天則召開「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會，提出相關說明。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄等人今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，莊瑞雄說明，當初朝野各黨的起心動念都是為了要解決台灣產業缺工問題，現在蹦出治安問題怎麼辦，他認為各黨應該共同呼籲社會要理性討論，如果用高階或低階來區分，然後又質疑低階人力好像會帶來社會治安的衝擊，這樣不好。

莊瑞雄指出，政府有聽到各界的聲音，各黨要做的應該是好好把關，如果互相批評，大可不必，因為把議事錄翻一翻，發言內容都一清二楚。

出席記者會的立法院衛環委員會召委、民進黨立委林月琴表示，此案的政策背景在於要因應台灣高齡少子化、基層勞動力不足、移工過度集中等，因此才要重新審慎評估是否要增加移工來源國。

林月琴提到，如果當初有人主張要加快速度、補足配套，今天卻把此事視為洪水猛獸的話，等於是把政治問題操弄成情緒問題，也不是昨天說缺工嚴重、要趕快做，今天又假裝自己從未同意過。

林月琴強調，關於印度移工的討論，她覺得社會當然可以檢驗政府，政府則應更積極回應民眾的擔憂，但焦慮不能拿來當作歧視的藉口，民進黨團會持續要求勞動部依據政府的立場，針對台灣的產業人力需求、民眾的關切、更完整的配套措施等，進行充分評估與把關，希望理性討論。