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國民黨團反對引進印度移工 批政府前年就簽MOU躲避國會監督

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。圖／取自國民黨團YT頻道
國民黨立法院黨團今舉行「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。圖／取自國民黨團YT頻道

勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快將於今年底引進，引發民眾反彈。國民黨立法院黨團今天指出，民進黨政府早在2024年2月16日便與印度簽署MOU（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、相關配套未完備情況下加速推動，如今卻將責任推給在野黨。強調在失聯移工問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

黨團書記長林沛祥指出，印度移工議題早在2023年總統大選辯論期間就曾引發討論，當時民進黨將相關訊息定調為「假新聞」，如今卻成為正式政策。許多民眾認為立法院可以擋下MOU，但依現行制度，相關文件送立院多屬查照或審議性質，除非涉及違法，否則難以實質否決，因此在野黨現階段採取強力監督，是因制度設計本就難以攔阻行政部門推動。

林沛祥說，台灣長期存在失聯移工與管理漏洞問題，政府不先補強制度、改革仲介與管理機制，反而先擴大來源國，「就像房子漏水不補屋頂，反而再多接一條水管」，要求卓榮泰正視民間連署與各界疑慮，暫緩推動。

立委王育敏則表示，2024年2月16日，立法院委員會還沒開會時，民進黨就已經跟印度政府簽了MOU，不敢讓國會監督也不溝通。如今面對超過3萬2千人連署反對，民進黨竟反過來將責任甩鍋給在野黨，「MOU是行政部門簽的，怎麼可能推給立法院買單」。

她指出，當初衛環委員會審查時，就曾發現勞動部報告內容敷衍、部分資料甚至疑似複製貼上，相關配套與社會溝通明顯不足，行政院在制度、溝通與風險評估未完善前，不應貿然啟動引進。

黨團副書記長王鴻薇質疑，民進黨刻意以2024年6月立法院聯席委員會報告時間，混淆早於2月16日即完成的MOU簽署事實，企圖塑造「在野黨支持開放」的錯誤印象。當前公共政策網路參與平台連署人數已突破3萬人，顯示社會對婦幼安全、治安與性平風險有高度疑慮，行政院應正面回應，而不是躲在側翼後面帶風向。她要求卓榮泰親自說明，面對年底引進印度移工的規劃，將如何回應社會疑慮。

立委黃建賓表示，面對民眾反彈，勞動部總說不要刻板印象，但印度官方2022年犯罪報告就提到，針對女性犯罪通報高達44萬5256件，平均每小時51起；強姦案一年超過3萬件。這不是刻板印象，而是印度官方白紙黑字的資料。此外，根據官方資料，全台目前失聯移工黑數高達9.3萬人，既有制度已經出現巨大破洞，政府連現有黑數都解決不了，憑什麼保證新引進的印度移工不會再創新高？

最後，黨團提出三點呼籲：一、現行制度尚未改善前，全面反對印度勞工來台；二、要求行政院立即說明政策動機與產業需求來源；三、在逃逸移工尚未有效改善前，不得擴大任何移工來源國。

印度 移工

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