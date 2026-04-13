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逾3萬人連署反印度移工 網友熱議「良民證」難過濾治安風險

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾連署反對印度移工，在公共政策網路參與平台提案，要求勞動部立即中止引進印度勞工計畫，到今天已有逾3萬人附議。示意圖。聯合報系資料照片
民眾連署反對印度移工，在公共政策網路參與平台提案，要求勞動部立即中止引進印度勞工計畫，到今天已有逾3萬人附議。示意圖。聯合報系資料照片

勞動部長洪申翰9日在立院詢答表示，今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。但民眾質疑有治安問題，在公共政策網路參與平台提案，要求勞動部立即中止引進印度勞工計畫，到今天已有逾3萬人附議，成為公共政策網路參與平台最熱門提案。除了網友熱議，也有立委要求政府中止引進。

台灣、印度2024年2月簽訂勞工合作備忘錄（MOU)，同年底雙邊工作層級會議敲定首批將引進1000名印度移工，其中5%採直聘引進。勞動部長洪申翰9日在立院詢答表示，今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。

公共政策網路參與平台3日有民眾提案，建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境，提案8日檢核通過上線，9日進入附議階段，至今共有32835人附議，一躍成為目前平台最熱門提案。

提案人指出，勞動部近期推動引進印度勞工，面對民間對治安之疑慮，僅以「要求提供良民證」作為回應。然而，根據國際新聞與印度當地報導（如近期救護車內性侵案、外籍遊客受害案），許多重大性侵犯罪者在案發前並無前科，顯示「良民證」完全無法過濾潛在的性犯罪意識與文化落差。

此外，印度行政體系之公信力與證件核發之嚴謹度，是否足以支撐我國對治安的高標準要求，政府至今未提出具體評估報告。拒絕將台灣女性的人身安全，建立在一個透明度不足、且與我國性別平等觀念有極大落差的勞動力來源國之上。

提案具體訴求包括，無限期暫緩引進，行政院應指示勞動部，在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工。並公開治安風險報告，要求內政部警政署與法務部針對印度性犯罪現況，對台灣社會治安之衝擊進行專案評估，並將報告完整公開。

此外，建立「性別意識篩檢」， 若政府堅持引進，應建立優於現行良民證之審核機制，包含由我國官方主導的心理測驗、性平意識考核，並由駐外館處實地徵信，而非僅採納該國紙本證明。並強制性法律責任追究，建立來源國政府、仲介與雇主之連帶責任，若引進之勞工發生重大性侵害案件，應有立即終止該國所有勞工引進之「熔斷機制」。

提案引發網友熱門討論，不少人都贊成拒絕引進，認為良民證不能證明什麼，對政策感到極度不安。民眾也指出，現在逃逸外勞這麼多，政府都不好好管，不如先將9萬、10萬逃逸外勞送回去，再引進印度勞工。有民眾表示，等到政府真的能提出明確且落實確保國人安全配套措施，再來談引進。

此外，本身是台印混血的男星羅平，忍不住發文質疑大家有種族歧視，遭到網友怒轟，但也有些網友幫忙緩頰。

勞動部長洪申翰9日上午赴立法院社福及衛環委員會，進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告，提出今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。聯合報系資料照片
勞動部長洪申翰9日上午赴立法院社福及衛環委員會，進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告，提出今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。聯合報系資料照片

印度 移工

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