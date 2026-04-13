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印度移工年底來台惹議！反對連署破1.8萬…他逆風挺：不開放會讓台灣供應鏈失去優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
針對年底擬引進首批印度移工掀起治安疑慮與反對聲浪，財經粉專逆風力挺此為緩解少子化缺口關鍵。圖/本報系資料照片
針對年底擬引進首批印度移工掀起治安疑慮與反對聲浪，財經粉專逆風力挺此為緩解少子化缺口關鍵。圖/本報系資料照片

勞動部近期透露最快年底前將引進首批印度移工，引發國內針對治安與勞動管理的激烈討論。在政治圈與部分民間團體強烈反對之際，財經粉專美股夢想家則發文表態支持，認為在台灣少子化與全球搶工的趨勢下，引進印度優質勞動力已是填補產業缺口的勢在必行之舉。

針對此政策，國民黨立委王鴻薇強烈表達反對立場，指出公共政策網路參與平台上要求中止引進計畫的連署已突破1.8萬人，顯示國人對治安與性別平權的高度焦慮；她質疑，目前國內失聯移工總數在今年2月已達9.4萬人，勞動部在查緝非法工作與仲介管理上問題重重，如今再引進印度移工不僅難以讓國人安心，更呼籲勞動部應收回成命。

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然而美股夢想家從產業與人口結構的宏觀角度提出不同看法。他指出，面對台灣嚴重的少子化，勞動力根本補不上，引進移工是填補製造業、營造業與長照缺口的關鍵。此外這不僅能分散過去過度仰賴印尼、越南、菲律賓與泰國等國的風險，增加台灣的議價能力；若不跟進日本、韓國與新加坡鬆綁移工政策搶人，台灣未來恐難以獲取優質勞動力，進而影響整體產業競爭力。

對於外界最擔憂的性犯罪與治安問題，美股夢想家也提出反駁。他表示那些犯罪事件多發生在印度本土，而移工出國前必須經過重重審查，為了得來不易的工作機會通常會更加守法。他強調日韓星等國的數據皆顯示，外籍移工的平均犯罪率往往低於本國人，呼籲大眾不應被媒體對印度的負面報導加深刻板印象，輕易被情緒左右。

此外美股夢想家特別點出本次政府鎖定的引進區域為印度東北部的Mizoram。他說明該地區的飲食習慣與台灣相近，社會風氣較為平等，且具備較高的識字率與女性勞動參與率，加上英語溝通能力佳能大幅降低管理門檻，屬於印度素質極佳的區域，台灣需要的是更開放且專業的管理機制而非一味拒絕。

針對外界的憂慮與討論，勞動部也在4月10日發布聲明回應；勞動部強調，完善勞工權益與回應產業人力需求是政府的長期目標，對於引進印度移工，將從產業人力需求、國人關切程度與配套措施完整性等三個面向進行充分評估與嚴格把關。

勞動部進一步說明，引進印度移工的具體期程並沒有預設時間表，完全視後續評估與把關的狀況而定絕對不會躁進，面對產業界的缺工焦慮與民間的治安疑慮，政府如何在引進新勞動力與完善後續治安防堵、仲介管理機制之間取得平衡，將是政策能否順利推動的關鍵。

印度 移工

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