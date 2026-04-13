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引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部表示今年有機會引進首批印度移工，引發社會高度關注，張怡律師也在臉書分享個人留學經驗。移工示意圖。 聯合報系資料照
勞動部表示今年有機會引進首批印度移工，引發社會高度關注，張怡律師也在臉書分享個人留學經驗。移工示意圖。 聯合報系資料照

近期勞動部長洪申翰鬆口表示，今年有機會引進首批印度移工，引發社會高度關注與討論，不少民眾對治安與管理問題表達疑慮，甚至出現要求暫緩政策的聲音。在輿論延燒之際，律師張怡也在臉書分享自身觀察，從個人留學經驗切入，點出討論焦點可能被過度簡化。

張怡提到，自己在美國加州大學柏克萊分校就讀時，曾接觸多位優秀的印度同學，包括替聯合國工作的律師，或是在入學前就已自學考取加州律師資格的學生，學習能力與語言實力皆相當出色。她也分享，這些人多半背景亮眼、條件優渥，甚至將上課視為「打發時間」，可見印度人才多元且具頂尖實力。

不過她也直言，這類高端人才「很高機率不會選擇台灣」。她認為，問題不在於是否引進印度人，而在於台灣能提供什麼樣的條件，吸引何種類型的人才。印度本身階層差異極大，若無法設定清楚的人才標準與配套措施，恐怕反而衍生更多社會問題，「如果不是優質的那還是免了」，呼籲應回到制度與政策設計本身討論。

「印度之亂」話題近日持續延燒，台印混血男星羅平也發聲直言「到底有什麼好種族歧視的」，表示自己對印度血統感到驕傲，對網路上充斥負面印象感到不滿。然而貼文一出隨即引發反彈，不少網友留言質疑治安風險，甚至回嗆「驕傲是你家的事」，雙方意見分歧明顯。

但也有部分網友出面緩頰，認為相關討論恐流於情緒與刻板印象，有人指出「很多是同溫層與過濾泡泡造成的結果」，也有人以日本、新加坡引進印度移工為例，質疑台灣社會是否過度放大恐懼。

印度 移工 律師 勞動部

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