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越南籍與菲律賓籍移工台南宿舍飲酒...深夜肢體衝突 警帶回傷害罪送辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市安南區萬通人力公司宿舍內多名越南籍與菲律賓籍移工昨晚飲酒聚會後，因互動助興過程發生言語誤解，進而引發口角及肢體衝突。圖／社群媒體threads網友540045yaya授權提供
台南市安南區萬通人力公司宿舍內多名越南籍與菲律賓籍移工昨晚飲酒聚會後，因互動助興過程發生言語誤解，進而引發口角及肢體衝突。圖／社群媒體threads網友540045yaya授權提供

台南市安南區萬通人力公司宿舍內多名越南籍與菲律賓籍移工昨晚飲酒聚會後，因互動助興過程發生言語誤解，進而引發口角及肢體衝突，其中1名菲律賓籍移工送醫觀察，無生命危險；警方獲報，將涉案人員帶回派出所調查釐清，今天將製作筆錄，依傷害罪嫌函送偵辦。

網友540045yaya今天凌晨12時許在社群媒體threads上發布警車到場照片，指出「5、6台警車！！警棍跟盾牌出動了，救護車也來了，長溪路萬通人力」；網友紛紛詢問「怎麼了」，拍攝網友回覆「應該是外籍移工喝酒打架」。

台南市警第三分局指出，昨天晚間11時53分許接獲報案，安南區長溪路二段455號移工宿舍發生糾紛案件，警方立即派員到場，確認現場為萬通人力公司宿舍，多名越南籍與菲律賓籍移工在飲酒聚會後，因互動助興過程中發生言語誤解，進而引發口角及肢體衝突。

警方表示，其中1名菲律賓籍移工送醫觀察，無生命危險；後續已將相關人員帶回派出所釐清案情，並確認身分。因雙方均有飲酒情形，先行通知翻譯人員告知相關權利，將於今日待情緒穩定後製作筆錄，全案後續將依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印度 移工

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