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「大寶」考完會考 蔣萬安曝考生家長心情：先讓他輕鬆一下

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，因「大寶」蔣得立剛考完會考，媒體問蔣萬安，有沒有孩子討論志願？蔣萬安說，想先讓他輕鬆一下。

媒體針對是否有和孩子討論志願或是緩解一些壓力提問，蔣萬安指出，確實剛考完會考，但還沒有放榜，想先讓他輕鬆一下，但不管他做什麼選擇，都是全力支持。

115會考 蔣萬安 蔣得立 會考

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