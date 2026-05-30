「大寶」考完會考 蔣萬安曝考生家長心情：先讓他輕鬆一下

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，因「大寶」蔣得立剛考完會考，媒體問蔣萬安，有沒有孩子討論志願？蔣萬安說，想先讓他輕鬆一下。

媒體針對是否有和孩子討論志願或是緩解一些壓力提問，蔣萬安指出，確實剛考完會考，但還沒有放榜，想先讓他輕鬆一下，但不管他做什麼選擇，都是全力支持。