國三生會考剛結束自願補習？動機竟是「為了錢」 網提醒：注意規則

115年國中教育會考結束，國三生6月畢業後即將迎來長假，有些孩子可能會想要大玩特玩，也有些學生已經準備去補習班報到。

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一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，孩子是國三生，考完會考後居然自主提出要去補習班聽先修課，讓家長很意外，「想說他什麼時候這麼認真」， 結果孩子是為了賺補習班的「試聽課獎金」。

雖然孩子補習的動機醉翁之意不在酒，但家長也想趁機找間適合的補習班，希望讓孩子在賺獎金的同時也能在課業上有所收穫。

許多人也認為跑補習班總比虛耗光陰好，多試聽才能知道適不適合，不過有網友提醒，要注意試聽獎金規則，「很多試聽會拿到獎金，但不是每家都有」、「有些有會考分數要求，試聽完，看是要拿現金還是折抵學費」、「要注意錢是折抵學費還是可以拿現金，也有的補習班會要求提供身份證或會考成績單影本才給領」。

不是每個孩子都有補習需求，但提早銜接高中課程，可以讓孩子真正就讀時更有心理準備。一名北一女畢業的學姐分享，高一開學第一天就要默寫《長恨歌》，全班只有不到5個人沒有拿100分，之後三年的段考、社團、學測壓力更不用說，她提醒，在追逐名校光環前，必須先誠實面對自己的抗壓性與學習節奏。