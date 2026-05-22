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考生淚灑考場…國中會考英聽測驗出包爭議 高雄考區96考生申訴成立送鑑定

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
針對國中會考英聽爭議，楠梓高中今天召開會考申訴及緊急事件處理會議，認定高雄考區96名考生受影響，將送交全國試務單位進一步鑑定。圖／讀者提供
針對國中會考英聽爭議，楠梓高中今天召開會考申訴及緊急事件處理會議，認定高雄考區96名考生受影響，將送交全國試務單位進一步鑑定。圖／讀者提供

今年國中會考英聽測驗爆出爭議，位於高雄中正高工試場考生反映，第三大題後聲音驟降，難以辨識內容無法作答，還有考生淚灑考場，就怕影響成績考不上理想學校。負責該試務的楠梓高中今天召開會考申訴及緊急事件處理會議，認定高雄考區96名考生受影響，將送交全國試務單位進一步鑑定。

楠梓高中校長郝靜宜今天表示，這次爭議非單一學校設備問題，當天使用的播放設備也非由考場學校自行準備，而是由心測中心統一採購後分配至各考場使用。

除高雄外，屏東等其他考區也傳出類似情況，據了解，全台至少有兩、三個考區反映英聽後半段音量偏小、內容模糊等問題，至於高雄考區總計收到100多張申訴單，其中96名考生受影響、申訴有理。

郝靜宜說，由於英語聽力屬於標準化測驗，是否為設備瑕疵及如何補救，將把相關資料送交全國試務單位，依據統計數據、答題結果與題目設計模型進一步科學分析後決定。

一名高師大附中考生提到，開始播放時，音量較平時模擬練習偏小，但內容仍可辨識，前兩大題也尚能作答，不過從第三大題開始，聲音逐漸變小，尤其長篇理解題型後，聲音愈發模糊，之後幾乎每進入新題型，音量便再降低，最後幾題已無法清楚辨識內容。

該名考生說，英聽測驗無法重播，一旦沒聽清楚就失去作答機會，自己當下雖想舉手反映，但因測驗正在進行、擔心影響考試秩序或被認定違規，只能繼續應試，考後與其他考生討論時，也有人反映後半段聲音偏小、聽不清楚。

有家長認為，會考英聽測驗應全面取消或改採計全民英檢，否則試務人員非專業，設備也達不到水準，爭議不會是最後一次，此外也有家長主張，若認定是設備瑕疵所致，應該全國送分。

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