為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間

台北市一名國中三年級女學生，長期遭受同班男同學言語霸凌及性騷擾，17日會考中午時，男同學竟在考場開黃腔，甚至嗆「吃我的Ｘ」，女學生憤而揍對方肚子一拳，未料男同學隨即反擊，不僅將她踢倒在地，更出拳毆打臉部至少三拳，釀女學生臉部受傷紅腫，門牙、側門牙斷裂，家屬氣憤報警。北市警方指出，少年已完成筆錄並函送少年法庭審理，後續另通報教育局啟動輔導機制。

2026-05-21 09:58