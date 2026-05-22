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為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間

聯合新聞網／ 綜合報導
國中生示意圖。圖／AI生成
國中生示意圖。圖／AI生成

115年國中教育會考落幕，解答也已於17日下午公布，成績將於6月5日公布、7月7日開放查詢分發結果。

對答案看這裡

廣大考生終於可以暫時卸下讀書重擔，卻也疑惑既然不用讀書了，為何還要去學校？一名網友在Threads上發問，認為5月考完試、6月才畢業，這一個多月在學校也不知道要做什麼，老師也很難拿捏界線，好奇為何教育部「不宣布國三只要上到會考結束即可？或者把會考時間辦在六月底」？

不少人認為，這段時間是讓孩子們和同學、老師相處，留下校園回憶的珍貴時光；也有人指出，並不是會考考完就沒事，還有志願選填、畢業典禮、離校、高一新生入學等等，這些行政流程都需要時間，也需要學生配合。

許多國三生和原PO有同樣想法，因此紛紛請假，不過也有網友認為，這段時間去學校才是最美好的時光，沒有壓力、不用帶書包、可以盡情和同學玩樂相處，除非原本就安排好旅遊，或是不喜歡班級氣氛，否則「那種無憂無慮的感覺」往後回憶起來肯定會非常懷念。

115會考 國中教育會考 教育部 國中生 學校 填志願 畢業典禮

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