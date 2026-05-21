國中會考驚傳暴力 北市國三女被開黃腔...更遭男同學打斷門牙
台北市一名國中三年級女學生，長期遭受同班男同學言語霸凌及性騷擾，17日會考中午時，男同學竟在考場開黃腔，甚至嗆「吃我的Ｘ」，女學生憤而揍對方肚子一拳，未料男同學隨即反擊，不僅將她踢倒在地，更出拳毆打臉部至少三拳，釀女學生臉部受傷紅腫，門牙、側門牙斷裂，家屬氣憤報警。北市警方證實已受理，將通知男同學在法定代理人陪同下到案說明。
據了解，受害女學生與男同學過去就有糾紛，男同學不僅長期對女學生言語霸凌、開黃腔，甚至還會夥同其他同學孤立女學生。17日會考當天，適逢英語聽力測驗前，男同學在中午時分對女學生說出「吃我的Ｘ」等性騷言語。
女學生氣憤之下朝男同學腹部打了一拳，男同學惱羞成怒，在進入考場之際，用腳把女學生踢倒在地，隨後用拳頭朝女學生臉部攻擊至少三下。
女學生當下隱忍未還手，直到考完試後前往醫院就醫，經診斷，女學生左側眼瞼、結膜擦傷、臉頰鈍挫傷、頭部外傷併前額腫脹、左上正中門牙斷裂、左上側門牙牙冠斷裂，傷勢嚴重，家屬隨後在18日至住家附近派出所提告傷害罪。
北市警方證實已受理報案，由於雙方均為未成年，後續將依程序通知涉案男同學及法定代理人到案說明。
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