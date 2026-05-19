會考結束就想請假？過來人喊「現在上學最棒」：求學生涯最輕鬆時刻

115年國中教育會考已於5月17日結束，6月5日將開放網路成績查詢及寄發成績單，7月7日開放網路查詢分發結果。一名網友發文，稱很多學生考完會考後打算請假休息，但他作為過來人，勸學生要好好珍惜這段求學生涯中最輕鬆的時光，去學校與同學自由自在相處無疑是難忘的時刻，希望學生能好好把握。此文一出，引起大批網友的共鳴，紛紛分享考完會考後與同學共度的難忘日子，「很懷念那時的無憂無慮」。

一名網友在Threads發文，表示近日國中會考剛結束，很多國中生選擇請假不去學校，但他覺得正因為現在去學校毫無壓力，才更應該好好把握與同學相處的美好時光。原PO指出，考完會考是求學生涯中最輕鬆的時間點，去學校沒有課業壓力，不僅不用帶書包，還能跟同學盡情聊天、玩樂，「那種無憂無慮的感覺很難再有一次」。

原PO表示，除非原本就安排了出國旅遊，或是不喜歡班級氣氛，否則這段時間就應該去學校好好享受，往後回憶起這段沒有課業壓力、跟同學盡情玩樂的日子時，肯定會非常懷念。

此文一出，許多網友認同原PO的觀點，其中一位網友回憶，他現在還很懷念考完會考後的美好時光，當時早上拿著早餐去學校，悠哉地吃早餐、找老師與同學在制服上簽名、玩桌遊、看電影、放學後去同學家找寵物玩，即使已經過去了10年，還是非常難忘。

另一名網友分享，考完國中會考真的非常快樂，當時老師每天放電影、放音樂，整天都在睡覺老師也不會管，與同學玩大風吹、畢業前打水仗丟水球，非常懷念那段無憂無慮的時光；還有網友提到，高中學測後還要準備繁星、個申等等，班級氛圍並沒有國中那輕鬆，會考完去學校能夠看電影、玩桌遊，下課就去同學家玩遊戲、聊天，「那段時間真的是無可替代的青春回憶」

會考後除了珍惜與同學相處的日子外，一名國文老師也分享能夠為自己做的五件事，分別是學習技能、了解高中社團、參加高中銜接課程或暑期先修班、自我探索與閱讀，在放鬆之餘也能充實自我。