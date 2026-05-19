會考答案紙「寫不上去」 教育部：符合標準

一一五年國中教育會考前天落幕，不過考後陸續有考生與家長反映，數學非選題與國文作文答案紙疑似出現紙質問題，考生作答黑筆容易斷水、寫不上去，甚至得一支一支測試才能找到能正常出墨的筆。對此，教育部表示，考試用紙符合標準，考前也有測試，會提醒考試中心注意紙質與書寫狀況，避免影響考生作答權益。

由於數學非選題及國文作文皆需以黑色墨水筆手寫作答，有不少考生在社群平台反映紙張問題，例如作文紙上半部書寫順暢、下半部卻需加大力道才較易出墨，甚至有人攜帶四支筆僅一支能正常書寫，直言大型考試卻得「賭運氣」挑筆。也有家長表示，孩子反映紙張品質與模擬考落差明顯，雖仍可寫字，但過程中經常出現斷墨情形。

教育部長鄭英耀昨天在立法院教育及文化委員會中回應此事，表示確實有接獲學生反映原子筆斷水情況，但初步檢視答案紙後，字跡仍可清楚辨識，不會影響評分。

國教署長彭富源則說，考試用紙符合ＣＮＳ一五二七六標準，考前也有進行書寫測試，若考生遇到狀況都可即時向監試人員反映。