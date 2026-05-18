拚上北一女就贏了？學姐揭3年大實話：開學首日班上僅不到5人沒100分

有會考考生判斷自己今年可能無法考上北一女中，萌生重考念頭，在社群平台Threads發文破萬個愛心引發熱議。一名北一女畢業的學姐看見後，決定以過來人身分分享大實話，提及北一女是很棒的地方，但也會「很殘酷地讓妳直視自己的平庸，心理素質要求很高」。她提醒考生，在追逐名校光環前，必須先誠實面對自己的抗壓性與學習節奏。

這名學姐表示，如果不是「輕輕鬆鬆考上北一」，進去之後的學業壓力會非常大。她回憶，高一開學第一天就要默寫《長恨歌》全篇，考卷只是一張白紙，全班不到5個人沒有拿100分，自己就是其中之一。之後3年每次段考壓力更不用說，若還想玩社團，讀書時間會被壓縮，也可能面臨某些科目被當的壓力。

她也提醒，就算撐過前兩年，高三準備學測時壓力會更沉重，因為身邊同學往往都有遠大目標、強大意志力和讀書天分。穿著北一制服想往更高目標前進時，卻因發現過去為了玩社團而失去的讀書時間回不來，壓力可能變得更嚴重。

學姐也分享，當年是連智慧型手機都沒有的時代，她自己是輕鬆考上北一，前兩年拚命玩社團，最後成為當屆成績墊底，但在指考前最後幾個月拚上去了。不過她強調，不是每個人都有機會在最後翻盤。

她認為，北一女適合會玩、會考試、抗壓性強的人，能帶人去更高的地方，也會殘酷地讓人直視自己的平凡。若準備多年仍沒考上，或許不是失敗，而是另一種提醒，「有可能是上天給妳的祝福，讓妳換個角度看待人生、放下執著」。

網友們紛紛表示，「真的講的非常精闢」、「北一會除了玩還要會唸書，而且音樂美術體育都不可以偏廢」、「有時候不見得是當事人要，是家長要」，也有校友路過說「長恨歌交白卷的在這默默路過」、「我進去確實有被北一大家的英文程度衝擊到」，還有建中校友說「北一這麼恐怖的嗎？我建中三年沒默寫過任何東西，你們進去就長恨歌」。