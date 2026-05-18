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會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

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會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
會考落幕，不少考生反映答案紙疑似出現紙質問題。示意圖／新北市教育局提供
會考落幕，不少考生反映答案紙疑似出現紙質問題。示意圖／新北市教育局提供

115年國中教育會考17日落幕，不過考後陸續有考生與家長反映，數學非選題與國文作文答案紙疑似出現紙質問題，不少考生表示黑筆容易斷水、寫不上去，甚至得一支一支測試才能找到能正常出墨的筆，引發討論。對此，教育部表示，考試用紙符合標準，考前也有測試，但將提醒考試中心注意紙質與書寫狀況，避免影響考生作答權益。

由於數學非選題及作文皆需以黑色墨水筆手寫作答，有考生在社群平台表示，「作文紙上半部很好寫，下半部需要很大力才不會斷墨」、「帶了4支筆只有1支正常」、「為什麼會考這麼大的考試，還要讓會考生在那邊賭運氣，買一堆黑筆看哪一種能寫」。

不少家長也反映，「小孩說紙很爛，跟模考差很多，雖然寫得上去，但中間會莫名斷水」、「光油性筆就買了5支不同的，真累」，甚至有人特地準備7、8個不同廠牌的筆應試，就怕影響作答。

教育部常務次長朱俊彰今天在立法院教育及文化委員會中表示，考試用紙符合CNS 1527標準，考前也都有測試，若考生遇到狀況都可即時反映。教育部技職司司長楊玉惠則表示，將提醒考試中心注意紙質問題，包括寫不出來、斷水等情況。

會考落幕，不少考生反映答案紙疑似出現紙質問題。示意圖／AI生成
會考落幕，不少考生反映答案紙疑似出現紙質問題。示意圖／AI生成

115會考 教育部 作文

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