115會考／地震影響39試場 3考生偷看鄰座答案
昨天上午會考考自然科遇地震，有四考場學校、卅九試場受影響，考場學校依規定延長作答時間，原則是「影響多久、延長多久」。全國試務會闈外辦公室指出，考英文閱讀測驗時，有三名考生偷看鄰座答案等疑似作弊行為遭記違規。
昨天上午八時四十六分南投縣埔里鎮發生芮氏規模五點一地震，全國試務會表示，共有四考場學校、卅九試場受影響，包括霧峰農工、西苑高中、新竹高中、武嶺高中等學校，延長考試作答時間約一到三分鐘。
全國試務會闈外辦公室統計，這二天會考共有二七八件違規，違規態樣以提前翻開試題本等違規共八十六件最多，其次為攜帶量角器或附量角器功能共四十五件，另有卅一件為在答案卡標示自己身分。
較嚴重違規則以損毀試題本十四件最多，另有三件英文閱讀測驗作弊。全國試務會指出，其中有考生多次偷看旁邊同學答案，也有考生被發現疑似抄襲鄰座作答內容；另一名考生在監試人員加強巡察後，仍持續瞄向鄰座答案，因此均依規記錄違規。
另外，還有一件考生抄錄答案於准考證攜出試場，以及一件考生於考試期間要求提前離場。教育部表示，所有違規案件後續將提交各考區及全國違規事件處理會議討論與確認懲處。
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