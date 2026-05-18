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115會考英文／命題新穎強調跨文本理解 英聽首見4人對話

聯合報／ 記者柯美儀許維寧徐白櫻／連線報導
國中教育會考17日落幕，考生步出考場。記者胡經周／攝影
國中教育會考17日落幕，考生步出考場。記者胡經周／攝影

會考英文閱讀測驗「冰島語言的存亡」題組，探討全球化與語言文化保存之間的關係，文長、重思辯，不少考生印象深刻；國中教師指出，今年英文科試題涵蓋多元文化，強調段落關聯與跨文本理解。英聽首度出現四人對話題型，文法題則具挑戰性，考驗學生是否真正理解文章內容，高分群學生較能掌握。

台南市忠孝國中教師莊筱芸表示，英語閱讀題材多元，其中「冰島語存亡」題組呈現正反觀點，考驗比較分析能力；品格教育題組則透過寓言故事，評量跨段落推論與語意整合能力。

補教老師林熹則分析，英文科出現新的命題方式，如廿八題，詢問哪個字詞「未被使用」於描述鳥類，考文法代名詞、指稱詞觀念，已銜接上未來大學學測考法，考驗學生每個字詞的指稱對象，測驗學生是否真正看懂文章中的每字每一句，要高分群學生才能確實掌握。英聽則較多隱晦表達，要考生從文字、語氣推測，和去年相比略難。

桃園市青溪國中教師許綉敏表示，今年英聽首次出現四個說話者的言談，出現在第廿一題，是一位女主播報導鐵路地下化的都市計畫，報導中街訪三位市民的看法。雖然說話者增加，但透過明確的音效與語氣設計，考生可清楚辨識不同角色，整體貼近生活經驗。

英聽也包含推論題，許綉敏舉例，第十七題透過餐廳用餐經驗，要求考生從語境推論食物油膩、服務不佳；第十八題則以網路霸凌為情境，引導學生理解角色互動與價值判斷，呼應生命教育議題，強調面對困境時的自我價值與情緒調適能力。

鼓山高中國中部學生表示，今年有些內容是平常較少準備到的方向，文法題型比重略高，「時態」題目頻率較高，較有挑戰性。五福國中考生則說，英語閱讀測驗文章沒有太過艱深難懂的內容，「閱讀過程較流暢、壓力較小」。

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