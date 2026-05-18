115會考自然／大量圖表考驗邏輯判斷 不能靠死背

國中教育會考昨天上午首節考自然科，國中教師指出，今年試題呈現「三多一沒有」特色，即文字多、圖表多、情境多，無複雜計算，圖表題占比七成。題目也結合酸雨、物體體積測量等生活與跨章節情境，強調探究實作與科學判讀能力。

自然科命題重視資料分析、閱讀理解與邏輯判斷能力。新北市永平高中教師沈文俊舉例，第四十二至四十三題以酸雨議題為例，結合報導與數據差異，引導學生分析資訊來源與可能誤差；第四十三題更要求學生推論實驗假設與觀測目的，訓練考生「獨立思考判斷與科學判讀能力」。

台北市立仁愛國中教師李美惠指出，試題也強調概念整合與應用能力，如第十八題以測量物體體積為核心概念，要求學生整合跨章節知識，包括鹽與糖可溶於水的性質，以及鹼金屬與水反應、不適合以排水法測量體積等觀念。

桃園市有得雙語中小學陳同學、復旦高中國中部學生都覺得今年題目整體難易度中間偏容易，沒有太多的綜合題，不過和昨天社會科一樣，圖表題目多，平時如果沒有多接觸這類題，答題較吃力。五福國中學生則說，題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分。

補教老師楊過表示，今年自然科圖表試題較往年少，約卅二題，往年則逼近四十題，但文字敘述試題較多，題幹需要耗費更多時間理解、素養要求也更高，對用功但文字較不敏銳或死讀書的學生，「我們比較擔憂。」他也談到，今年試題出現四格漫畫、直角坐標、立體空間圖形等，考生在各類圖表試題都要能全面掌握。