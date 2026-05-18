115會考／各科想拿A++ 英數只能錯1題、國文社會2題

國中教育會考昨日落幕，今年各科試題仍屬難易適中，台北市補教事業協會老師楊過表示，預估今年各科Ａ＋＋容錯題數，英文和數學只能錯一題，國文和社會二題，自然可錯到三題。地方學校與補教單位預估落點，北市建國中學至少需卅四點六分、北一女卅三點八分，新竹實驗高中需5A10+。

華興中學校長曾騰瀧分析，今年國、英難度較高，但寫作測驗設定主題讓學生好作答，評估前段高中錄取分數與去年相比不會落差太大，但社區型公立高中可能因考題較難分數下滑。基北區滿分卅六分，預估建中落點約在卅四點六分、較去年略增，北一女估卅三點八、師大附中卅三點六、成功高中卅一點八、中山女高卅一點六，基北社區高中十三到卅分間都有機會。

桃園市程優教育科技機構則分析，桃園區考生普遍反應，試題較往年更強調閱讀理解、圖表判讀與素養整合，但寫作測驗好發揮，一般考生多可拿四級分。若以武陵高中為第一志願，預估至少要5A7+、總積點卅二。

新竹縣補教協會副理事長黃建國分析，第一志願整體落點與去年差異不大，新竹實驗高中預估需5A10+、作文五級分；新竹高中預估仍需5A5+；新竹女中則約落在5A4+、作文四級分。但由於招生名額未變、考生人數增加，估錄取門檻仍會略微上升，大致約差一個＋上下。

台中一中教務主任朱玉梅說，去年中一中錄取積點為九十五點，今年會考難度與往年差不多，只要總積點達九十二點以上，可嘗試把中一中填為第一志願。台中女中教務主任蔡岳暻說明，去年中女中錄取積點落在九十二點，建議考生，總積點若超過九十二，即5A4+、作文五級分以上，可以嘗試填為第一志願。

台南市補教協會副理事長劉修甫表示，今年報考人數雖較去年回流六百人，但少子化，南一中、南女中今年錄取人數恐各減十七人，預估南一中和南女中門檻分別落在廿八點八和廿六點八分。

高名教育事業集團老師李世揚分析，受考生增加及人數減招雙重影響，雄中、雄女錄取分數可能恢復以往水準。雄中安全錄取門檻為卅分卅一點，若卅分卅點則要比序各科；雄女應在卅分廿六點，卅分廿五點能否上榜，要看５Ａ人數男女比例而定。

針對今年會考五科，楊過說明，評估是因應一○八課綱素養導向試題的最後一次進化。起先各科試題著重測驗本科能力，到側重圖文閱讀消化能力，去年再從圖文消化進化成邏輯理解，此變化幾乎見於每一科，今年試題已達課綱命題要求。