快訊

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

高雄多車大喇喇違停路口…為光顧這間豆漿店 網曝：20年夜間都這樣

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火！IU生日會哽咽鞠躬道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考落幕！台東今天8名考生缺考 6月5日開放成績查詢

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今日是國中會考第二天，台東縣府教育處長蔡美瑤（右二）前往各考場向相關人員表達感謝。圖／台東縣府提供
今日是國中會考第二天，台東縣府教育處長蔡美瑤（右二）前往各考場向相關人員表達感謝。圖／台東縣府提供

115年國中教育會考今天進入第二天，台東縣府教育處表示，今年總計1584名考生報名考試，今天實際到考人數1576人，缺考人數8人，缺考率0.5%，考場均無重大違規，將於6月5日正式寄發成績並開放網路查詢。

縣府教育處表示，在全體試務人員嚴格把關與通力合作下，今年台東7個考場皆展現高水準的試場管理，未傳出重大違規事件。處長蔡美瑤向連日投入試務工作的各考場學校、監試人員、應考國中及相關協勤單位表達感謝。

教育處說明，今日下午2點後，各科試題本及參考答案已公布於國中教育會考網站，成績預計於6月5日正式寄發並開放網路查詢，考生可於當日上午8點起至6月12日下午5點前查詢。

試務中心提醒考生及家長，若對試題答案有疑義，自5月17日下午2點起至5月21日中午12點前可提出申請，若需要申請成績複查，務必依照115年會考簡章的規定時間辦理。

115會考 台東

延伸閱讀

整理包／115國中教育會考倒數1天！今下午開放看考場 文具規範、高分關鍵全掌握

115會考／第一天台東秩序良好 僅10人缺考、到考率99.4％

115會考／考完了！考生終於鬆一口氣 6月5日寄發成績單

國中會考周六登場 新北2萬8929名考生應試

相關新聞

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場，首日考科為社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）…

115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

115年國中教育會考今（17）日迎來第二天，首個應試科目為自然，隨後進行英文與英聽測驗。未料，上午8時46分考卷剛發下去不久，南投縣埔里鎮便發生芮氏規模5.1的極淺層地震，全台皆感受到明顯搖晃，中部地區更響起國家級警報。這場突如其來的地震…

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

115年國中教育會考今（17日）正式落幕，廣大國三生們終於可以卸下重擔好好休息。

115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

115會考英聽／高雄中正高工爆「音量過低」 高師大附中考生受影響沮喪落淚

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。