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國中會考落幕！台東今天8名考生缺考 6月5日開放成績查詢
115年國中教育會考今天進入第二天，台東縣府教育處表示，今年總計1584名考生報名考試，今天實際到考人數1576人，缺考人數8人，缺考率0.5%，考場均無重大違規，將於6月5日正式寄發成績並開放網路查詢。
縣府教育處表示，在全體試務人員嚴格把關與通力合作下，今年台東7個考場皆展現高水準的試場管理，未傳出重大違規事件。處長蔡美瑤向連日投入試務工作的各考場學校、監試人員、應考國中及相關協勤單位表達感謝。
教育處說明，今日下午2點後，各科試題本及參考答案已公布於國中教育會考網站，成績預計於6月5日正式寄發並開放網路查詢，考生可於當日上午8點起至6月12日下午5點前查詢。
試務中心提醒考生及家長，若對試題答案有疑義，自5月17日下午2點起至5月21日中午12點前可提出申請，若需要申請成績複查，務必依照115年會考簡章的規定時間辦理。
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