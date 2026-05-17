快訊

小S追憶大S霸氣租名車幫爺爺圓夢 徐家7口全家福照罕見曝光

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中、北一女錄取分數

聽新聞
0:00 / 0:00

115會考／雄中、雄女錄取門檻預估出爐 第一志願將回升至5A基本盤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國中會考落幕，補教界預估高雄考生第一志願的錄取門檻出爐，雄中為30分30點、雄女為30分25點。圖／高市教育局提供
國中會考落幕，補教界預估高雄考生第一志願的錄取門檻出爐，雄中為30分30點、雄女為30分25點。圖／高市教育局提供

國中教育會考今天進入第二天，高雄考場共計發生6件違規事件。補教界名師李世揚推估指出，高雄中學錄取門檻為30分30點，高雄女中30分25點，雄女要像去年出現以4A1B錄取的機會降低。整體而言，今年高中職再度減招，報名人數較去年增加，預估第一志願將回到5A基本盤。

高市教育局指出，第一節自然缺考191人、第二節英文缺考182人、第三節英聽缺考224人，共計缺考597人次。今天有6件違規事件，其中3件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答；攜帶智慧型手環及手機等非應試用品等進入試場，且隨身放置者1件；手機放置試場前後發出聲響1件；答案卡書寫姓名1件。

高名教育事業集團老師李世揚分析各科題型與學生得分難易度，他指出，今年國文科文言文題不多，但難度不低，再加上考題考驗學生的跨領域文本閱讀能力，取材相當多元，較往年有鑑別度，學生不易拿高分。

李世揚表示，數學科今年首次出現題組題有3題，素養題包含非選在內共有10題，素養題比例稍降，基本題方面較往年平易近人，難題部份，第20、22題要有清楚觀念才能判斷，題組到非選第2題則要有較強的閱讀理解能力才能快速精準解題，整體難易適中。

英文科難度比去年稍簡單，單字平易近人，文法題也不難，最後閱讀題組稍有鑑別度，仔細閱讀理解後方能拿到高分，等級A的容錯題數預估在5題，但也可能下降為4題，英文科要取得精熟的門檻較其他科高。

此外，社會科維持圖表過半，難易度較去年簡單，圖表理解與資料判斷能力不錯的同學不難拿高分。自然科一向重圖表，今年比重在7成以上，但難度適中，一些生活化的議題更被融入題目當中。

今年高雄區考生比去年微幅增加914人。李世揚表示，受到考生增加及人數減招雙重影響，今年雄中、雄女錄取分數有較大可能恢復到以往水準，雄中的安全錄取門檻為30分31點，30分30點則要比序各科；雄女安全錄取門檻應在30分26點，30分25點能否上榜，要看5A人數的男女比例而定。

115會考 雄女 雄中 高雄

延伸閱讀

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115會考／英數想拿A++？補教界估「最多錯1題」各科容錯題數曝光

115會考／英數想拿A++？補教界估「最多錯1題」各科容錯題數曝光

115會考／中投考區落點預估！中一中、中女中分析「與往年差不多」 92點以上可嘗試

相關新聞

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場，首日考科為社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）…

115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

115年國中教育會考今（17）日迎來第二天，首個應試科目為自然，隨後進行英文與英聽測驗。未料，上午8時46分考卷剛發下去不久，南投縣埔里鎮便發生芮氏規模5.1的極淺層地震，全台皆感受到明顯搖晃，中部地區更響起國家級警報。這場突如其來的地震…

115會考英聽／高雄中正高工爆「音量過低」 高師大附中考生受影響沮喪落淚

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

115年國中教育會考今（17日）正式落幕，廣大國三生們終於可以卸下重擔好好休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。