115會考／雄中、雄女錄取門檻預估出爐 第一志願將回升至5A基本盤

國中教育會考今天進入第二天，高雄考場共計發生6件違規事件。補教界名師李世揚推估指出，高雄中學錄取門檻為30分30點，高雄女中30分25點，雄女要像去年出現以4A1B錄取的機會降低。整體而言，今年高中職再度減招，報名人數較去年增加，預估第一志願將回到5A基本盤。

高市教育局指出，第一節自然缺考191人、第二節英文缺考182人、第三節英聽缺考224人，共計缺考597人次。今天有6件違規事件，其中3件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答；攜帶智慧型手環及手機等非應試用品等進入試場，且隨身放置者1件；手機放置試場前後發出聲響1件；答案卡書寫姓名1件。

高名教育事業集團老師李世揚分析各科題型與學生得分難易度，他指出，今年國文科文言文題不多，但難度不低，再加上考題考驗學生的跨領域文本閱讀能力，取材相當多元，較往年有鑑別度，學生不易拿高分。

李世揚表示，數學科今年首次出現題組題有3題，素養題包含非選在內共有10題，素養題比例稍降，基本題方面較往年平易近人，難題部份，第20、22題要有清楚觀念才能判斷，題組到非選第2題則要有較強的閱讀理解能力才能快速精準解題，整體難易適中。

英文科難度比去年稍簡單，單字平易近人，文法題也不難，最後閱讀題組稍有鑑別度，仔細閱讀理解後方能拿到高分，等級A的容錯題數預估在5題，但也可能下降為4題，英文科要取得精熟的門檻較其他科高。

此外，社會科維持圖表過半，難易度較去年簡單，圖表理解與資料判斷能力不錯的同學不難拿高分。自然科一向重圖表，今年比重在7成以上，但難度適中，一些生活化的議題更被融入題目當中。

今年高雄區考生比去年微幅增加914人。李世揚表示，受到考生增加及人數減招雙重影響，今年雄中、雄女錄取分數有較大可能恢復到以往水準，雄中的安全錄取門檻為30分31點，30分30點則要比序各科；雄女安全錄取門檻應在30分26點，30分25點能否上榜，要看5A人數的男女比例而定。