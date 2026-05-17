115會考／3考生考英文時疑作弊…「1人承認抄寫答案」 將送處理會議討論

115年度國中教育會考今天第2節考英語閱讀時，有3名考生被監試人員發現疑似偷瞄隔壁考生答案，其中1人承認作弊，都將提送各考區及全國違規事件處理會議討論。

根據教育部統計，今年會考秩序大致良好，沒有出現任何第一類「嚴重舞弊行為」情況。然而，今天考英語閱讀時，有3名考生被記錄為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或相互作弊事實明確者」，屬第二類一般舞弊或嚴重違規行為。

全國試務會闈外辦公室主任委員王延煌接受中央社電訪表示，這3名考生分別在不同的考場。其中一人被監試委員發現眼神飄忽，疑似有瞄向隔壁的人答案；另一人也是有偷瞄嫌疑，且經監試人員加強巡察，確認學生沒有改善；還有一人則是被發現後，承認有抄寫旁邊考生答案。

王延煌強調，目前都是考區填報的資訊，之後都還會提交考區試務會違規事件處理會議，以及全國違規事件處理會議，才會決定如何懲處。

另有1人在英文閱讀節次，被紀錄為「考試期間與試場外有手勢或訊息聯繫行為者」，屬第三類一般違規行為。但王延煌說，初步看考區填報內容，該名考生是鐘聲響起後仍逾時作答，推測是填報失誤。

另外，英語聽力節次，有1名考生被記錄為「抄錄試題或答案並攜出試場，經查證屬實者」，1名考生「試題正式開始播放後強行入場或於考試結束前提早離場者」，都屬第二類一般舞弊或嚴重違規行為。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，考後提供的違規樣態，是由監試人員就考場現場情形先行記錄的初步資料，有關個案是否構成違規，仍須於會考後由各考區試務會就個案情形，逐案討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議審議核定，才是最終處理結果。