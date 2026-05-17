115會考／英數想拿A++？補教界估「最多錯1題」各科容錯題數曝光

國中教育會考今天考完，台北市補教協會推估考生要拿到各科A++成績的容錯題數，英語科、數學科至多能錯1題，國文科、社會科至多能錯2題，自然科至多能錯3題。

115年國中教育會考今天中午考完，會考成績單6月5日寄發，成績分為精熟（A++、A+、A）、基礎（B++、B+、B）、待加強（C）。台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題特色並預估各科容錯題數。

社會科補教老師范郁彤表示，今年會考社會科命題靈活且取材多元化，重視學生的閱讀資料和分析圖表能力，今年題目文字量沒有往年多；要拿到A++至多能錯2題，要拿到A+至多能錯3題，要拿到A至多能錯5題。

數學科補教老師葉子豪提到，今年會考數學科前面偏向單一計算題，考生只要熟練，都能拿到分數，後半段則加入推理概念，考生一定要穩下心來計算；在非選擇題全對下，要拿到A++，選擇題至多能錯1題，要拿到A+至多能錯2題，要拿到A至多能錯4題。

國文科補教老師陳蒂指出，今年會考國文科比去年困難一些，並從速讀走向深讀，識字等於閱讀的時代已經過去，結構和關鍵字的掌握以及邏輯推理能力是未來重點趨勢；要拿A++至多錯2題，要拿A+至多能錯4題，要拿A至多能錯6題。

自然科補教老師楊過表示，今年會考自然科圖表題比往年減少，文字敘述題增加，要花較多時間理解，閱讀理解能力較差的學生會比較吃虧；要拿到A++至多能錯3題，要拿到A+至多能錯4題，要拿到A至多能錯7題。

英語科補教老師林熹認為，今年會考英文科單字題不難，文法題中規中矩，題組題取材生活化，例如冰島語題組透過新聞報導考媒體識讀能力，整體中間偏簡單；在聽力測驗全對下，要拿到A++，選擇題至多能錯1題，要拿到A+至多能錯3題，要拿到A至多能錯5題。