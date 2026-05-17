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武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

聯合新聞網／ 綜合報導
逐玉劇照。圖／擷取自豆瓣電影
逐玉劇照。圖／擷取自豆瓣電影

115年國中教育會考今（17日）正式落幕，廣大國三生們終於可以卸下重擔好好休息。

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會考首日考科為社會、數學、國文、寫作，第二日為自然、英文、英聽。其中國文第12題摘錄《雲麓漫鈔》段落，請考生依據文章形容，選出最接近宋代帝王襆頭的樣式，意外在社群引發討論

<a href='/search/tagging/2/115會考' rel='115會考' data-rel='/2/250682' class='tag'><strong>115會考</strong></a>國文考題。圖／擷取自心測中心
115會考國文考題。圖／擷取自心測中心

許多人笑稱，是透過古裝劇、歷史漫畫等得知宋代帽子造型，看到圖就直接選，不少人更是直接想到近日爆紅的陸劇《逐玉》，網友笑稱「是我家武安侯的那頂」。《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，其實是架空背景，不過劇中服飾與氛圍偏向宋代特徵。

宋朝官帽2側有一對長長的、類似於「翅膀」的東西，俗稱長翅帽，根據《三立新聞網》報導，是宋朝開國皇帝趙匡胤欲避免官員交頭接耳設計的，同時為了拉近自己和官員的關係，皇帝也戴上同樣的長翅帽。不過有學者指出，其實帽子兩側的翅膀原本只是用於固定的帶子，不過人們以其長、挺為美，早在宋太祖之前，這兩條帶子就已經逐漸誇張伸長。

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