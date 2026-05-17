武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

2026-05-17 16:37