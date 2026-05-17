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115會考英聽／高雄中正高工爆「音量過低」 高師大附中考生受影響沮喪落淚

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元。報系資料照
國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元。報系資料照

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

家長投訴，中正高工考場在英文聽力測驗時太小聲，至少8名師大附中考生受影響，有考生步出考場時一度沮喪到哭，認為只能用猜的，師大附中校長當下有到場關切。教育局回應，本案經高雄考區試務會(主辦學校楠梓高中)了解，有國中考生在考試結束後至試務中心反映，但考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

教育局表示，高雄考區試務會申訴及緊急事件處理小組會議將循程序確認當節試務辦理情況，以維護考生權益，高雄考區試務將會於收件後召開申訴及緊急事件處理小組會議，並於會後一星期內以書面答復。

今年會考英語科分為聽力及閱讀兩部分，聽力題型與去年相同，包括辨識句意3題、基本問答8題、言談理解10題，共21題。教師分析，主題多取材日常生活，包括班長提醒體育課因雨改到體育館、電影院排隊討論是否繼續等候、眼睛健檢宣傳廣告、搬家到大城市後的適應問題、用餐經驗、面對網路霸凌的態度，以及市政府鐵路地下化新聞訪談等。

115會考 高雄

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