115會考英文／聽力首見4人對話！冰島語、網路霸凌入題 重跨文本理解

115學年度國中教育會考今天落幕，國中教師分析，今年英語科試題仍依據「難易適中」原則，重視真實語言情境與核心概念，並結合核心素養，評量綜合分析、推論思考、訊息比較、圖文轉換及作者立場等能力。試題也呼應108課綱素養導向，涵蓋多元文化、國際教育及品德教育議題，強調段落關聯與跨文本理解。

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英聽部分，桃園市青溪國中教師許綉敏表示，今年首次出現4個說話者的言談，出現在第21題，是一位女主播報導鐵路地下化的都市計畫，報導中街訪3位市民的看法。雖然說話者增加，但透過明確的音效與語氣設計，考生可清楚辨識不同角色，整體貼近生活經驗。

試題也包含推論題，許綉敏舉例，第17題是男生描述他去一家很受歡迎的餐廳用餐經驗，他以「It was for the birds.」來總結他的用餐心得，聽者須聽完他的細節描述來判斷他說的是食物太油膩以及服務很差。

第18題則以網路霸凌情境為主軸，男性友人表達如果她想採取作為的話會站在她這邊，但女生則表示只想過好自己的生活，自己只有可能被所愛的人的言語刺傷，這位網路上霸凌她的人不是自己的真正朋友所以不必理她。該題透過對話引導考生理解角色互動與情境判斷，並呼應生命教育議題，強調面對困境應建立自我價值與情緒調適能力。

英語閱讀部分，題組的體裁與題材選擇多元，體裁包含短文、網路文章、水果茶食譜、觀光景點圖文、故事漫畫及流程示意圖等，內容亦涵蓋英國大提琴家Beatrice Harrison獲「夜鶯小姐」稱號故事、影評人哀悼文，以及冰島語存亡的兩篇不同立場的報導等。

台南市忠孝國中教師莊筱芸表示，試題呼應108課綱素養導向，涵蓋多元文化、國際教育及品德教育等議題，強調段落關聯、跨文本理解與推論能力，並評量擷取大意、細節判讀、字義推測與作者觀點等能力。其中35至39題以「冰島語存亡」為主題，呈現正反觀點，考驗學生比較與判讀能力；40至43題則為品格教育題組，以寓言故事為素材，透過國王以種不出東西的種子進行試煉，評量考生跨段落推論與語意整合能力，難度較高。