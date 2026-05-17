115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

華興中學校長曾騰瀧表示，本屆會考國文、英文難易度較高，英文有較多時態、閱讀題型對學生來說可能較為吃力，不過今年國文寫作測驗不同於前3年開放式題目，而是有設定主題讓學生作答，對學生來說比較好掌握，也因此前段高中錄取分數與去年相比應不會落差太大，但都會社區型公立高中可能因考題較難，分數有所下滑。

曾騰瀧說，基北區滿分共36分，其中建中去年錄取分數約為33.8分，不過今年可能會微幅增加，預估錄取分數約34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功31.8分、中山女高31.6分、松山高中31.6分、大同高中30.6分，新北市板中預估28.6分，至於基北區社區高中約13-30分都有機會，較為偏遠高中若學生有意願填選志願也都可以嘗試看看。

私中部分，曾騰瀧表示，包含薇閣、延平、復興、再興、華興、東山、南山等以升學為導向私立高中，考量家長近年對於孩子未來重視、口碑、名額不多等，預估要25分以上，比較保險。

至於該如何選填志願，曾騰瀧建議，考生接下來選填志願，可以先做好「3個認識」，認識「學校」了解學校的體制、地理位置等；認識「學生」了解自己興向更能知道如何選填志願；認識「體制」包含優先免試入學、一般生免試入學等找到自己最符合自己優勢方式來升學，並盡量30個志願都填滿，前五志願最為重要，包含夢幻、保險、落點都必須要具備。