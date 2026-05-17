快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

華興中學校長曾騰瀧表示，本屆會考國文、英文難易度較高，英文有較多時態、閱讀題型對學生來說可能較為吃力，不過今年國文寫作測驗不同於前3年開放式題目，而是有設定主題讓學生作答，對學生來說比較好掌握，也因此前段高中錄取分數與去年相比應不會落差太大，但都會社區型公立高中可能因考題較難，分數有所下滑。

曾騰瀧說，基北區滿分共36分，其中建中去年錄取分數約為33.8分，不過今年可能會微幅增加，預估錄取分數約34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功31.8分、中山女高31.6分、松山高中31.6分、大同高中30.6分，新北市板中預估28.6分，至於基北區社區高中約13-30分都有機會，較為偏遠高中若學生有意願填選志願也都可以嘗試看看。

私中部分，曾騰瀧表示，包含薇閣、延平、復興、再興、華興、東山、南山等以升學為導向私立高中，考量家長近年對於孩子未來重視、口碑、名額不多等，預估要25分以上，比較保險。

至於該如何選填志願，曾騰瀧建議，考生接下來選填志願，可以先做好「3個認識」，認識「學校」了解學校的體制、地理位置等；認識「學生」了解自己興向更能知道如何選填志願；認識「體制」包含優先免試入學、一般生免試入學等找到自己最符合自己優勢方式來升學，並盡量30個志願都填滿，前五志願最為重要，包含夢幻、保險、落點都必須要具備。

115會考 國中教育會考 北一女 建中

延伸閱讀

115會考／中投考區落點預估！中一中、中女中分析「與往年差不多」 92點以上可嘗試

115會考／少子化衝擊！台南一中、女中恐減招 補教名師分析落點

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115會考英文／比模擬考難？考生：時態難、「冰島語言存亡」文章長

相關新聞

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場，首日考科為社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）…

115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

115年國中教育會考今（17）日迎來第二天，首個應試科目為自然，隨後進行英文與英聽測驗。未料，上午8時46分考卷剛發下去不久，南投縣埔里鎮便發生芮氏規模5.1的極淺層地震，全台皆感受到明顯搖晃，中部地區更響起國家級警報。這場突如其來的地震…

115會考英聽／高雄中正高工爆「音量過低」 高師大附中考生受影響沮喪落淚

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

115年國中教育會考今（17日）正式落幕，廣大國三生們終於可以卸下重擔好好休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。