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115會考英文／冰島語題組跨科考媒體識讀 補教師：命題方式創新

中央社／ 台北17日電
115年國中教育會考17日結束最後一節考試，考生步出考場開心比讚。中央社
115年國中教育會考17日結束最後一節考試，考生步出考場開心比讚。中央社

國中會考今天考完，補教老師認為，英語科單字題不難，文法題中規中矩，題組題取材生活化，例如冰島語題組結合英文科和社會科，透過新聞報導考媒體識讀能力，整體中間偏簡單。

115年國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會、中華民國補習教育協會各自邀請補教老師協助分析會考試題特色。

英文科補教老師林熹表示，今年會考英文科難易度和去年相差不大，題數和題型配置和去年大致相同；今年英文科單字考9題且難度不高，文法考10題，中規中矩並無魔王考題，題組有8篇文章，如漫畫圖文、度假莊園資訊、海玻璃形成圖等，取材偏生活化，整體難度中間偏簡單。

林熹舉例，海玻璃題組提供圖片搭配文字敘述，需要考生整理資訊並進行推論；冰島語題組提供兩篇新聞報導，跨科結合英文科和社會科內容，並融入媒體識讀議題，希望學生在資訊爆炸化時代下保持批判性思考，觀察不同人對同樣議題的看法。

試題特色方面，林熹提到，今年出現比較創新的命題方式，例如第28題考哪個字詞沒有被用來形容文章中的主角，考得很細節，而非概略的文章理解，檢測考生是否讀懂每一句，高分群的考生比較能掌握；聽力測驗部分，有些題目會有弦外之音，難度會比往年稍高一點。

115會考 英文 冰島

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