快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

補教老師楊過表示，今年理化計25題，生物跟地科配比去年稍做調整，今年生物15題、地科10題。今年圖表試題跟往年比較少，約32題，往年則逼近40題，但文字敘述試題較多，題幹需要耗費更多時間理解、素養要求也更高，對很用功但文字較不敏銳或死讀書的學生，「我們比較擔憂。」

楊過也談到，今年試題出現四格漫畫、直角坐標、立體空間圖形等，給予考生全面性地要求，各類圖表試題都要能全面掌握。他也特別指出，今年地38題論及夏季、冬季北半球白晝長短，並要求與嘉義市比較，很多學生可能直覺選Ｂ，但答案為Ｃ。過去，該觀念出題方式多會直接給予地球與傾斜軸圖示，今年是以文字敘述再轉化為直角坐標呈現，要學生自己區分找答案。評估今年要拿A++只能錯3題，A+可錯4題，A則估可錯7題。

補教老師林熹則分析今年英文與英聽，今年單字題難度均不高，文法也沒有魔王考題，可謂中規中矩，沒有考到三大子句複雜句型，時態題也是七、八年級範圍，可說是非常基礎，整體而言中等偏簡單。

林熹也指出，今年英文科出現新的命題方式，如28題，詢問哪個字詞「未被使用」於描述該鳥類，考文法代名詞、指稱詞觀念，已銜接上未來大學學測考法，考驗學生每個字詞的指稱對象，測驗學生是否真正看懂文章中的每字每一句，側重細節理解而非概略式讀懂；37題則問，哪個詞彙未被用於描述冰島語，也有異曲同工之妙，多是要高分群學生才能確實掌握。

英文聽力一項，林熹則談到，英聽較多隱晦表達，要考生從文字、語氣中推測。也建議學生，讀英文不要只背單字、背文法，而是要真正能應用於生活，聽懂其口語表達和語氣。和去年相比英聽略難，若以英聽全對為前提，考生想拿A++可錯1題，A+可錯3題，A則可錯5題。

補教老師范郁彤則表示，社會科試題非常靈活、取材多元化，往年多說跨科試題偏多，今年側重把素養融入時事中，重視學生閱讀資料、分析圖表的能力。今年社會科難在考生須將課本觀念重新組織，再以此回應並判斷問題。她舉例，如40題，過去學生多只記得某國的殖民地為何，但試題藉由航行路線呈現，要求從殖民地反推殖民國，考驗學生理解、推理等綜合能力。預估今年社會要拿A++最多只能錯2題，A+則是3題，A可錯至5題。

補教老師葉子豪談到，今年數學科可說是很「穩」，前11題重基礎檢核，考生熟讀熟練就能拿下分數；中後段開始文字量漸多，如23至25題組題，24題幹給予圈數、分鐘、輪胎週長等，但最後需轉換為速率，要求考生不要只是一昧計算；今年決勝點仍在「幾何」，關鍵在於考生了解圖形觀念後且畫出「輔助線」，畫出輔助線多能迎刃而解。評估今年數學中間偏易，若考生非選題全對，想拿A++只能錯1題，A+可錯2題，A最多可錯4題。

補教老師陳蒂則說，今年國文科從速讀走向深讀能力測驗，從閱讀能力走向語境推理。考生多反應文言文好難，且白話文更難，問題在於白話文推理試題大幅上升，如第8題D選項敘述因果關係，其實與原文因果倒錯，測驗考生邏輯；17題同樣考推論，尤其A選項考生非常容易混淆，其論及「啟蒙」，但兩本書先後問世順序不代表一定有因果關係。評估今年國文試題中間偏難，想拿A++僅可錯2題，A+可錯4題，A能錯6題。

台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。記者許維寧／製表
台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。記者許維寧／製表

115會考 國中教育會考 英文科 數學科 國文科 英聽

延伸閱讀

115會考自然／圖表減少、文字敘述增 補教：閱讀理解差恐吃虧「有一定難度」

115會考國文／互文對讀試題偏多 重觀點比較、理解力

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115會考數學／出題新穎 題幹落落長

相關新聞

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

115年國中教育會考在5月16（六）及17（日）兩日登場，首日考科為社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）…

115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

115年國中教育會考今（17）日迎來第二天，首個應試科目為自然，隨後進行英文與英聽測驗。未料，上午8時46分考卷剛發下去不久，南投縣埔里鎮便發生芮氏規模5.1的極淺層地震，全台皆感受到明顯搖晃，中部地區更響起國家級警報。這場突如其來的地震…

115會考英聽／高雄中正高工爆「音量過低」 高師大附中考生受影響沮喪落淚

國中教育會考英語科今日登場，其中聽力題型與去年相同，考題加入音效和語氣，例如學校上課鐘聲、新聞廣播音效等，相當多元；不過高雄考區有多名高師大附中考生反映播放音量過小，有考生一度沮喪到哭。高市教育局回應，因考生已出試場且答案卡已回收，將協助考生依國中教育會考簡章向試務會提申訴。

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中教育會考落幕，專家分析本屆考試國文、英文中間偏難，認為今年整體考題內容活化，對於部分考生恐較不擅長，但若是鎖定明星高中者仍可應付，預估建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

武安侯助力115會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案

115年國中教育會考今（17日）正式落幕，廣大國三生們終於可以卸下重擔好好休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。