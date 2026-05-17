115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看

115國中教育會考稍早落幕，台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。

補教老師楊過表示，今年理化計25題，生物跟地科配比去年稍做調整，今年生物15題、地科10題。今年圖表試題跟往年比較少，約32題，往年則逼近40題，但文字敘述試題較多，題幹需要耗費更多時間理解、素養要求也更高，對很用功但文字較不敏銳或死讀書的學生，「我們比較擔憂。」

楊過也談到，今年試題出現四格漫畫、直角坐標、立體空間圖形等，給予考生全面性地要求，各類圖表試題都要能全面掌握。他也特別指出，今年地38題論及夏季、冬季北半球白晝長短，並要求與嘉義市比較，很多學生可能直覺選Ｂ，但答案為Ｃ。過去，該觀念出題方式多會直接給予地球與傾斜軸圖示，今年是以文字敘述再轉化為直角坐標呈現，要學生自己區分找答案。評估今年要拿A++只能錯3題，A+可錯4題，A則估可錯7題。

補教老師林熹則分析今年英文與英聽，今年單字題難度均不高，文法也沒有魔王考題，可謂中規中矩，沒有考到三大子句複雜句型，時態題也是七、八年級範圍，可說是非常基礎，整體而言中等偏簡單。

林熹也指出，今年英文科出現新的命題方式，如28題，詢問哪個字詞「未被使用」於描述該鳥類，考文法代名詞、指稱詞觀念，已銜接上未來大學學測考法，考驗學生每個字詞的指稱對象，測驗學生是否真正看懂文章中的每字每一句，側重細節理解而非概略式讀懂；37題則問，哪個詞彙未被用於描述冰島語，也有異曲同工之妙，多是要高分群學生才能確實掌握。

英文聽力一項，林熹則談到，英聽較多隱晦表達，要考生從文字、語氣中推測。也建議學生，讀英文不要只背單字、背文法，而是要真正能應用於生活，聽懂其口語表達和語氣。和去年相比英聽略難，若以英聽全對為前提，考生想拿A++可錯1題，A+可錯3題，A則可錯5題。

補教老師范郁彤則表示，社會科試題非常靈活、取材多元化，往年多說跨科試題偏多，今年側重把素養融入時事中，重視學生閱讀資料、分析圖表的能力。今年社會科難在考生須將課本觀念重新組織，再以此回應並判斷問題。她舉例，如40題，過去學生多只記得某國的殖民地為何，但試題藉由航行路線呈現，要求從殖民地反推殖民國，考驗學生理解、推理等綜合能力。預估今年社會要拿A++最多只能錯2題，A+則是3題，A可錯至5題。

補教老師葉子豪談到，今年數學科可說是很「穩」，前11題重基礎檢核，考生熟讀熟練就能拿下分數；中後段開始文字量漸多，如23至25題組題，24題幹給予圈數、分鐘、輪胎週長等，但最後需轉換為速率，要求考生不要只是一昧計算；今年決勝點仍在「幾何」，關鍵在於考生了解圖形觀念後且畫出「輔助線」，畫出輔助線多能迎刃而解。評估今年數學中間偏易，若考生非選題全對，想拿A++只能錯1題，A+可錯2題，A最多可錯4題。

補教老師陳蒂則說，今年國文科從速讀走向深讀能力測驗，從閱讀能力走向語境推理。考生多反應文言文好難，且白話文更難，問題在於白話文推理試題大幅上升，如第8題D選項敘述因果關係，其實與原文因果倒錯，測驗考生邏輯；17題同樣考推論，尤其A選項考生非常容易混淆，其論及「啟蒙」，但兩本書先後問世順序不代表一定有因果關係。評估今年國文試題中間偏難，想拿A++僅可錯2題，A+可錯4題，A能錯6題。

台北市補習教育事業協會協助預估今年各科A++容錯題數，若要拿下A++，分析國文容錯題數為2題、英文1題，數學同樣為1題，自然為3題，社會2題。記者許維寧／製表