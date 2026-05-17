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115會考英聽／首見1題「4說話者」！模擬新聞街訪情境 師：人越多越難

中央社／ 台北17日電
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影

國中教育會考英語科聽力題，首度出現在一題中涵蓋4名說話者，模擬新聞街訪情境。解題老師分析，有別於以往的2人對話，人數越多難度越大，但好在題中男女聲調分別相當明顯。

教育部今天邀請桃園市青溪國中教師許綉敏、台南市忠孝國中教師莊筱芸分析民國115年國中教育會考英語科試題。英語科是採閱讀、聽力分節考試，但會一起計算成績。

許綉敏指出，今年英語科維持「難易適中」，重視自然語言使用情境，考驗分析綜合、思考推論、訊息比較、圖文轉換等核心素養能力。

其中比較特別的是，聽力第21題是會考首度在同一題中，出現4名說話者。許綉敏表示，說話的人越多就越混亂，但好在這一題的情境是女主播報導鐵路地下化議題，在街頭訪問3名市民，音效和主播的言談語氣，清楚傳達出是新聞報導。

許綉敏分析，第1名受訪者是有年紀的男性，第2名是女性，第3名則是年輕男性，3人的聲音差異很大，考生應該能清楚辨識出來。這種取材方式貼近生活經驗，且透過巧妙的設計，營造出明確的情境。

閱讀題第35到39題，選用了兩篇不同作者對「冰島語存亡」的觀點。莊筱芸指出，一人認為英語作為全球化下的強勢語言，導致冰島語處於瀕危狀況；另一人較為樂觀，認為透過政府挹注經費、學校教育、科技產品導入等，振興可期。

莊筱芸表示，上述題組須掌握兩名作者的不同立場，提取共通訊息，難度較高。在選材上，傳遞了多元文化概念，帶領考生認識本土文化面對強勢文化的衝擊。

此外，這次英語科也融入網路霸凌議題，描述一名女生受到網路霸凌，男性友人詢問是否要反擊，她選擇先照顧好自己，坦然地說：「只有真正愛我的人說的話，才可能傷害到我。」

許綉敏認為上述題目用意深遠，引導學生思考在面對網路惡意與外界攻擊時，如何冷靜面對並「愛自己」，保持堅定的價值觀。

115會考 英語科 英聽 國中教育會考

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