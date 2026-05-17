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115會考自然／圖表減少、文字敘述增 補教：閱讀理解差恐吃虧「有一定難度」

中央社／ 台北17日電
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

國中教育會考今天考完，補教老師分析，自然科圖表題比往年減少，文字敘述題則增加，要花較多時間理解，檢測文字使用能力，閱讀理解能力較差的學生會比較吃虧。

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115年國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會、中華民國補習教育協會各自邀請補教老師協助分析會考試題特色。

自然科補教老師楊過表示，近年自然科大約都是50題，理化通常是25題，但去年開始生物題稍微變多，今年生物有15題、地球科學有10題；今年自然科圖表約32題，比往年減少，純文字敘述題增加，要花較多時間去理解，偏向死讀書或閱讀理解能力較差的學生會比較吃虧。

試題特色方面，楊過提到，今年圖表出現四格漫畫、直角座標、表格、立體空間圖形等不同形式，要求考生對各種圖表呈現的資訊都要加以掌握；素養題型包含基本觀念和生活情境，這幾年素養題很常出現在地科領域。

以第38題為例，題幹提供嘉義某段時間的白天時數變化圖，某城市位於北半球且緯度比台灣高，要考生選出某城市與嘉義在相同時期的白天時數圖。楊過說明，這題重點是抓出季節區分與白天時數的交叉變化，考驗文字理解和直角座標判讀能力。

楊過指出，今年類似前述的題目比例變高，很多都考驗文字使用能力，例如第43題考環保署（環境部前身）和環保局對雨水酸鹼值測量的差異，關鍵在於環保署是全台設14個站，環保局則在該市設多個測站，單一樣本和多個樣本平均值會有差異，但大人看題目時都未必能精準能抓到關鍵字，對考生來說，在閱讀解題上有一定難度。

115會考 自然科

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