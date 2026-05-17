115會考／少子化衝擊！台南一中、女中恐減招 補教名師分析落點

​115年國中教育會考今落幕，台南市補習教育事業協會副理事長劉修甫分析，今年報考人數雖較去年回流600人，但因少子化關係，南一中、南女中今年錄取人數恐各減17人，分別為572人、570人，今年南一中和南女中預估門檻分數分別會落在28.8分和26.8分。

另外，南科實中與南女中等同在26.8分；家齊高中預估門檻分數男生需到26.6分、女生則是24.8分；南二中預估門檻分數會落在23.6分。

他也提到，今年考題大部份考生雖回饋難易適中，但因現在學校資源和閱讀能力皆有不同，因此台南區各高中、高職等實際門檻分數需待成績和區間完整公布後才能更為準確。