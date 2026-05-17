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115國中會考落幕 桃園第一志願估至少要5A7+、總積點32點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國中會考結束，補教業預估公立學校落點，圖為會考時考場考生休息室。記者鄭國樑／攝影
國中會考結束，補教業預估公立學校落點，圖為會考時考場考生休息室。記者鄭國樑／攝影

國中教育會考結束，桃園市程優教育科技機構分析，如果以武陵高中為第一志願，預估至少要5A7+、總積點32點，且國文要A++、數學A++，適性輔導、多元學習、寫作測驗皆滿分，與去年相當。

程優教育指出，今年桃園考區考生普遍反映，整體題型較往年更強調閱讀理解、圖表判讀與素養整合能力，寫作測驗好發揮，一般考生可拿4級分，如果還像過往只具備「會寫題目」的能力已無法拿高分，學生更需要具備閱讀速度、資訊整理與跨領域應用能力，才能在新型態素養命題中脫穎而出。

今年桃園升高中職免試入學比序項目與前2年皆相同，程優教育表示和去年相比，武陵高中今年錄取門檻應達上述標準，若同分要看超額比序，單科國文A++、數學A++才可望上榜。其他學校中大附中應達4A1B、總積點28點、國文A+、數學A++比較有機會；桃園高中一樣4A1B，但總積點25點機會較高，若總積點24點，國文A+有機會，內壢高中3A2B總積點23點、國文A++都有機會錄取。

115會考 國中教育會考 武陵

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