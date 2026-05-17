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115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影

115年國中教育會考今（17）日迎來第二天，首個應試科目為自然，隨後進行英文與英聽測驗。未料，上午8時46分考卷剛發下去不久，南投縣埔里鎮便發生芮氏規模5.1的極淺層地震，全台皆感受到明顯搖晃，中部地區更響起國家級警報。這場突如其來的地震，讓試場內奮筆疾書的考生們飽受驚嚇。

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應試結束後，被「震驚」到的考生紛紛湧入社群平台熱議，分享地牛翻身當下的心聲，「以為自己低血糖要昏倒，結果真的是地震」、「我真以為我頭暈了，其他人都沒感覺」、「新體驗解鎖：會考自然科當場地震」、「監考老師沒感覺到，好像很疑惑我們為什麼要抬起頭看」；也有不少人表示，自己是被地震「搖醒」的，「我以為是我的錯覺我要笑死，我那時候快睡著」、「我在睡覺，想說為什麼我桌子在搖，起來還在繼續，都被嚇醒了」。

不過，最令考生嘖嘖稱奇的，是今年自然科試卷的驚人巧合，有眼尖考生發現，自然科第8題恰巧就是一題「地震題」：該題闡述學校裝設的地震預警系統運作流程，並以跑馬燈警示「可能震度為4級，到達時間約13秒後」為情境，要求學生判斷選項中的敘述何者正確。

圖／截自心測中心
圖／截自心測中心

題目才剛讀完，地震就真的找上門。這場名副其實的「4D沉浸式體驗」，讓考生與網友忍不住直呼：「考試到一半地震何意味，還剛好寫到第8題」、「超好笑那時候我剛好寫到地震那題，還在想我真的要去避難嗎」、「所以如果那年題目出地震，考試就會有地震？哇喔」、「我認為題目以後還是不要出有地震的比較好，寫完地震就地震了」、「沉浸式考題」、「算不算一種自然現學現賣」、「考自然的設備這麼好喔，還可以模擬地震」。

針對這起考場突發事件，全國試務會於今天下午做出說明，上午8時46分南投地震發生後，已立即清查各考場狀況，所幸硬體設備並未受到影響，考生均能繼續應試。根據回報系統統計，全台共有4個考場、39間試場的考試節奏受到地震干擾。對此全國試務會強調，處理原則為「影響多久，就延長多久的作答時間」。目前已知受影響並採取延長作答的4間考場，分別為中投區的霧峰農工、西苑高中，竹苗考區的國立新竹高中，以及桃園考區的武陵高中。

考完對答案

115會考

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