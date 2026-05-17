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影／國中會考入闈人員被「關」14天今天出關 歡呼喊「重見天日」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
115年國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀（左）和師範大學校長宋曜廷（右）到國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷闈場啟闈。記者游振昇／攝影
115年國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀（左）和師範大學校長宋曜廷（右）到國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷闈場啟闈。記者游振昇／攝影

國中教育會考今天結束，為確保命題保密，入闈人員被「關」14天，今天下午出關時多人歡呼喊「重見天日」；教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷闈場啟闈，逐一感謝所有入闈人員。

入闈人員包括測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、相關工作人員及教育部國教署督導人員等人，他們入闈時手機全被沒收，無法對外通訊；今天啟闈開門時，多人第一眼看到戶外的太陽喊著「終於重見天日」。

國中教育會考解題暨出闈記者會，今天下午在國中教育會考印卷闈場啟闈。全國試務會主任委員陳柏熹主持，教育部長鄭英耀與師範大學校長宋曜廷共同啟闈，開鑰匙打開闈場大門；現場安排台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主委陳柏熹說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題內涵。

鄭英耀表示，今年會考要嚴格遵循12年國教108課綱的繼承，核心的原則就是要公平，以核心的能力在整個命題上，命題基本上圍繞這樣的繼承。他看到今年核心的命題原則公平，所有的考題，都從心測專家的測驗專業，經過一定程序的檢驗。

他說這些題目不會因為參加會考的同學，是男生或是女生，在題目有不同的反應，或來自於不同族群，在題目上會有一些偏誤。這是在命題裡面一個非常重要的原則，超越性別、族群、不同的生活方式的人；鄭英耀說，相同的題目，因為你的能力不同，才會有不同的考驗表現，這就是公平原則。

國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀（右）感謝入闈人員。記者游振昇／攝影
國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀（右）感謝入闈人員。記者游振昇／攝影

115會考 國中教育會考 鄭英耀

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