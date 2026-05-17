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115會考自然／圖表題占7成！酸雨、打鼾入題 重跨章節整合能力

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影

國中教育會考第二天上午考自然科，國中教師分析本次試題難易適中，符合108課綱素養導向與探究實作精神，題數降低為50題，題型除了生物科、理化科、地球科學外，另外加入跨科主題的學習內容，並結合生活情境與圖表判讀，圖表題占比7成，顯示命題重視資料分析、閱讀理解與邏輯判斷能力，且減少繁瑣計算。同時試題也融入媒體素養、能源教育與安全教育等重大議題。

台北市萬華國中生物教師王美玲指出，試題以基礎與核心概念為主，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答，並呈現「三多一沒有」特色，即文字多、圖表多、情境多，無複雜計算，如第44、45題透過植物蒸散作用速率的實驗數據，評量學生能否正確解讀數據，並當實驗環境改變時，實驗結果會有何不同，著重圖表數據判讀與探究能力。

新北市永平高中地科教師沈文俊表示，試題也結合生活情境與新聞資料，如第42至43題以酸雨議題為例，結合報導與數據差異，引導學生分析資訊來源與可能誤差；第43題更要求學生推論實驗假設與觀測目的，訓練考生「獨立思考判斷與科學判讀能力」。

台北市古亭國中理化教師劉權賢說，試題還評量學生邏輯思考與實驗設計，如第22題考驗學生能不能對於「題目給的論點」及「實驗結果」做邏輯上的判斷，是邏輯一致還是矛盾。第23題，對於網路論點提出反駁的看法，同時設計實驗給予證明。第16題以「打鼾聲太大」為情境，描述學生因室友打鼾影響睡眠，決定用手機量測聲音數據，進一步向對方說明問題。

台北市立仁愛國中理化教師李美惠指出，第18題以測量物體體積為核心概念，要求學生整合跨章節知識，包括鹽與糖可溶於水的性質，以及鹼金屬與水反應、不適合以排水法測量體積等觀念，強調概念整合與應用能力。

第23題以網路流傳資訊為情境，提供四組實驗設計，要求學生運用探究能力驗證說法真偽，重點在於判斷題目敘述與實驗結果是否具有邏輯一致性。李美惠也建議，未來教學不應僅停留在完成實驗步驟，更應引導學生理解「為何這樣設計實驗」，強化科學思考能力。

115會考 自然科 國中教育會考

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