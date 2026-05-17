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115會考／第一節考試遇地震！中部部分考場受影響…全國試務會說明因應方式
國中教育會考今天最後一天考試，早上第一節考試時發生南投規模5.1地震，中部地區部分考場受影響；全國試務會今天下午在記者會中說明，有4間考場受影響，延長作答時間，延長情形授權各校決定。
115年國中教育會考於5月17日最後一科英語考試結束後，由教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷闈場啟闈。現場並安排台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹說明今年整體試題特色，及自然科、英語科教師分析試題內涵。
全國試務會今天下午在台中院區開記者會說明，今天早上8點46分發生南投地震後，就立即清查各考場。設備部分並沒有受到影響，所以考生都繼續進行應試。透過回報的系統，共有4間考場受影響，4間考場學校總共39間的試場，受到地震影響而延長作答時間。原則、處理原是延長多久、影響多久就延長多久作答時間；目前回報的共4間考場分別為中投區的霧峰農工、中投區的西苑高中、竹苗考區的國立新竹高中，及桃園考區的武陵高中。
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