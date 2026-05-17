115會考／ 正式落幕！新北平均2日到考率98.51% 2日違規累計45件
國中教育會考今天考自然、英語（閱讀與聽力）2科測驗，為期2天、共6科考試今天中午12時30分結束。新北教育局表示，新北考區共29個考場、1004間試場，共2萬8929人報考，昨缺考417人次，到考率98.56%，今缺考計447人次，到考率98.45%。
平均2日到考率約98.51%，整體試場秩序平穩，首日違規36人次、次日違規9人次，樣態包含逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等。相關違規情形由監試委員依規定記錄，後續將提送新北考區試務工作協調會議審議。
教育部今天下午2時許在國中教育會考網站公布會考各科試題與參考答案，民眾如對試題有疑義，可在5月17日下午2時至21日中午12時，向台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心提出申請。會考成績6月5日上午8時後至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放查詢，可於6月7日至8日每日上午9時至下午4時申請辦理成績複查。
教育局提醒，國中應屆畢業生需留意各項升學時程，新北市私立高級中等學校優先免試入學將在5月18日上午9時至20日中午12時受理校內報名（依各校期限辦理），共23校提供2428個名額。該管道不採計國中會考成績，僅採計多元學習表現成績，5月27日上午9時放榜。
另，115學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道，共31校提供2789個名額，該管道採計115年國中教育會考與多元學習表現成績，6月2日上午9時至8日中午12時受理校內報名（請依各校期限辦理），學生可由就讀國中對應的公立高中職擇一所報名，預計6月11日下午2時放榜，有意規畫就近入學學生務必把握機會。
此外，115學年度基北區高級中等學校免試入學委員會6月9日上午8時至16日中午12時提供最後一次志願模擬選填（網址：https://ttk.entry.edu.tw），6月18日中午12時後公告實際招生名額。
教育局補充，6月18日至25日將辦理新北市免試入學適性輔導週，各國中學校教師與輔導老師可協助學生與家長了解各校特色及升學資訊；教育局也將於同期間（假日除外）提供板橋高中等16校專線諮詢服務，相關資訊6月公告在新北市中等教育資源網（https://se.ntpc.edu.tw）。
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