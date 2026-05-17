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115會考／地震影響4考場延長作答時間 考生故意毀損試題本、提前離場

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影。
今天是國中教育會考第二天，會考在中午考試結束後，考生面帶笑容步出考場。記者胡經周／攝影。

115年國中教育會考落幕，今天上午首科考自然科，缺考人數2234人、缺考率1.22%；違規共有31件，其中以攜帶非應試用品最多；另有故意毀損試題本、提前離場遭制止仍出場等較嚴重違規各1件。

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根據闈外辦公室統計，自然科共出現31件違規，其中較嚴重違規包括故意毀損試題本，或在答案卡（卷）挖洞汙損、折疊共1件；於各科考試提早離場時間前，經監試委員制止一次後仍強行出場1件。

針對「考生強行出場」，闈外辦公室主任委員王延煌說，該案發生於考試初期，有考生反映身體不適，想直接離場，經監試委員制止後仍離開試場，因此依規記錄為違規事件。

其餘違規態樣則以攜帶非應試用品最多，共9件；提前翻閱試題本、書寫或作答，共7件；放置於試場前後方的電子用品發出聲響5件；另有4件屬於在答案卡（卷）作標記或其他較輕微違規行為。

此外，今天上午8時46分南投縣埔里鎮發生芮氏規模5.1地震，是否影響考試？全國試務會主任委員陳柏熹表示，部分考場確實受到影響，包括霧峰農工、西苑高中、新竹高中、武陵高中，現場依「趴下、掩護、穩住」原則進行應變處置，並由監試人員依實際狀況調整各試場延長作答時間，以確保考生權益。

全國試務會表示，根據回報，共有4考場學校、39試場受影響，包括霧峰農工、西苑高中、新竹高中、武嶺高中等學校，延長考試時間約1到3分鐘。

115會考 地震 國中教育會考

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