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115年國中教育會考落幕 屏東警方強力約制周邊宮廟、鞭炮噪音
國中教育會考16、17日圓滿落幕，屏東警分局轄內有屏東高中、屏東女中與屏東高工3處考場，警方從試卷運送、交通疏導與考場維安，並針對宮廟與鞭炮噪音採強力約制，這兩天若有申請要繞境警方都不許可。
屏東警分局表示，杜絕外部噪音干擾考生，警方採取「預前協調、現地看管」作為。在考試前及兩天應試期間，針對考場鄰近宮廟與廟會活動主辦方逐一宣導，「兩天試期內全面配合降低擴音設備、嚴格禁止燃放煙火與鞭炮」的堅定共識。
警方也在考場周圍編排高密度巡邏與定點看守，兩天期間未發生鞭炮噪音干擾考場之情事，守護考場安寧。另外昨天會考第一天，有學生跑錯考場，警方發現後，隨即載考生從屏東高中，載到屏北高中應試，及時抵達。
警方指出，教育會考攸關學生升學發展，強力噪音防制與即時的為民服務，讓考生都能在不受打擾的環境中順利作答，警方也針對這兩天若有在市區申請繞境者均未許可，若有要燃放升空煙火等，也都事前約制。
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