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115會考／竹中、竹女門檻估升1個＋ 竹北高分群留在地就學趨勢增

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今年度國中會考落幕，竹苗考區今年報名人數較去年增加592人。補教界分析，今年因考生數增加，預估新竹高中、新竹女中錄取門檻將略微提高。記者胡經周／攝影
今年度國中會考落幕，竹苗考區今年報名人數較去年增加592人。補教界分析，今年因考生數增加，預估新竹高中、新竹女中錄取門檻將略微提高。記者胡經周／攝影

今年度國中會考落幕，竹苗考區今年報名人數較去年增加592人。補教界分析，今年因考生數增加，預估新竹高中、新竹女中錄取門檻將略微提高，大約差一個「+」。近年竹北地區也出現「就近入學」趨勢，包括陽明交大附中、六家高中、私立義民高中已成為高分群學生熱門選項。

新竹市教育處指出，竹苗考區今年報名人數達1萬4614人，較去年1萬4022人增加592人。竹市設有新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商及光復高中等5個考場，共服務5016位考生。

新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國分析，今年第一志願整體落點與去年差異不大，新竹實驗高中預估需「5A10+」、作文5級分；新竹高中預估仍需「5A5+」；新竹女中則約落在「5A4+」、作文均4級分左右。但由於招生名額未變、考生人數增加，預估錄取門檻仍會略微上升，大致約差一個「+」上下。

黃建國指出，去年竹苗考區考生人數較少，在招生名額固定情況下，高分群分布與往年略有差異；今年隨著考生增加，競爭自然回升，但整體變動幅度不至於太劇烈。

黃建國觀察，近年竹北地區出現明顯「就近入學」趨勢，不少原本具備竹中、竹女實力的學生，選擇離家較近、資源豐富的陽明交大附中、六家高中及私立義民高中等校。隨著竹北人口快速成長，加上各校特色課程逐漸成熟，確實吸引部分高分群學生選擇留在竹北就讀。

其中，陽明交大附中近年磁吸效應尤其明顯。陽明交大附中校長陳瑞榮指出，今年學校錄取分數預估還會再提高，除了考生人數增加外，學校特色課程及陽明交大資源，也逐漸獲得家長與學生認同。

陳瑞榮表示，近年不少具第一志願實力的學生，不再只鎖定竹中、竹女，而是會依據興趣與未來發展選校。他舉例，去年就有某國中榜首、「5A10+」滿級分學生選擇就讀陽明交大附中；另有一名住在南寮、原本可錄取竹女的「5A7+」女學生，因熱愛機器人課程，也選擇到陽明交大附中就讀，後來更代表台灣參加國際機器人競賽，拿下世界第三。

此外，竹北勝利國中首屆畢業生去年也有不少高分群學生選擇進入陽明交大附中。陳瑞榮認為，這代表新竹地區教育生態正在改變，「如果地方上有更多前幾志願學校，對家長、學生與國中端來說，升學壓力反而會降低，這也是整個大新竹地區教育發展的進步。」

陽明交大附中校長陳瑞榮（右4）指出，今年學校錄取分數預估還會再提高，除了考生人數增加外，學校特色課程及陽明交大資源，也逐漸獲得家長與學生認同。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中校長陳瑞榮（右4）指出，今年學校錄取分數預估還會再提高，除了考生人數增加外，學校特色課程及陽明交大資源，也逐漸獲得家長與學生認同。圖／陽明交大附中提供

115會考 竹女 竹中 竹北

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