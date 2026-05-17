115會考英聽／圖畫入題、兄妹買冰淇淋題型靈活 考生：要聽得懂關鍵對話

國中會考最後一科英語聽力測驗，桃園市復旦高中國中部考生認為，難易度和前面的英語閱讀測一樣，都中間偏容易，英聽圖畫入題，例如第1題有晴天划船、有人困在水患中、雨天划船3張圖，問哪一個是天氣不好的時候划船。

4至10題都是對話，聽懂英語後找出能對話的答案；11至21題考比較長的文句聽力，復旦考生舉例其中一題為兄妹要買冰淇淋，妹妹要騎腳踏車載哥哥，哥哥一開始不願意，但是妹妹說走路很遠，哥哥才妥協，題目問兄妹最後怎麼去買冰淇淋，只要聽得出幾處關鍵對話，要選出正確答案不難。