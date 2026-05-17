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全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

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115會考五科解答出爐…考生快來對答案！各科試題與難易度分析全掌握

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115會考英聽／圖畫入題、兄妹買冰淇淋題型靈活 考生：要聽得懂關鍵對話

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國中會考今天最後一天，圖為內壢高中考生休息區。記者鄭國樑／攝影
國中會考今天最後一天，圖為內壢高中考生休息區。記者鄭國樑／攝影

國中會考最後一科英語聽力測驗，桃園市復旦高中國中部考生認為，難易度和前面的英語閱讀測一樣，都中間偏容易，英聽圖畫入題，例如第1題有晴天划船、有人困在水患中、雨天划船3張圖，問哪一個是天氣不好的時候划船。

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4至10題都是對話，聽懂英語後找出能對話的答案；11至21題考比較長的文句聽力，復旦考生舉例其中一題為兄妹要買冰淇淋，妹妹要騎腳踏車載哥哥，哥哥一開始不願意，但是妹妹說走路很遠，哥哥才妥協，題目問兄妹最後怎麼去買冰淇淋，只要聽得出幾處關鍵對話，要選出正確答案不難。

115會考 英聽 英語

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今、明（16、17日）是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日為自然、英語、英聽。

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