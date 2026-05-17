115會考／考完了！考生終於鬆一口氣 6月5日寄發成績單

攸關18.2萬名考生升學權益的115年國中教育會考，在今天中午12時30分結束鈴響時告一段落。成績預計6月5日開放查詢，作為後續各就學區免試入學依據。

國中教育會考的目的是檢測國中3年的學習成果，測驗難度設定為「難易適中」，計分採「標準參照」的3等級制，各科成績區分為精熟、基礎、待加強3個等級，評量學生是否達到各標準，而非與他人比較排名。

今天第2天考試，上午依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節，到中午12時30分全數結束，考生走出考場時，終於可以鬆一口氣。

不過，對絕大多數國中畢業生來說，高中職升學這一仗還沒有結束。會考主辦單位台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心（心測中心）預計於6月2日公布答對題數與等級對照表；網路查詢成績的時間定在6月5日；6月7日到8日開放申請複查成績。

接下來是全國15個就學區「免試入學」。免試入學是高中職最大的入學管道，但各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。

基北區免試入學志願選填時間為6月18日到25日，分發結果於7月7日公告，錄取學生須於7月9日到各校報到。各就學區的期程可能略有差異，建議考生查詢所屬就學區免試入學委員會網站。