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115會考／中投考區落點預估！中一中、中女中分析「與往年差不多」 92點以上可嘗試

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國中會考今天中午落幕，台中一中、台中女中等中部第一志願學校建議，總積點達到92點，可大膽嘗試將一中或女中填為第一志願。圖／聯合報系資料照
國中會考今天中午落幕，台中一中、台中女中等中部第一志願學校建議，總積點達到92點，可大膽嘗試將一中或女中填為第一志願。圖／聯合報系資料照

今年度國中會考落幕，各區明星高中落點是考生與家長關注焦點。中投考區今年人數比去年增加近1000人，不過對台中一中台中女中的錄取分數影響不大，兩校分析，今年狀況與往年差不多，建議考生總積點達到92點，即5A4+、作文五級分以上，可嘗試將第一志願填為一中或女中。

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今年中投考區報名人數為2萬8093人，比去年的2萬7135人增加了958人，在少子化的浪潮下逆勢成長。

台中一中去年錄取積點是95點，教務主任朱玉梅指出，學校下學年起停招語文資優班，多出來的班級名額改為普通班，由於普通班的名額本就比語資班多，整體招生名額會比去年多一些，但只多出個位數人數，對錄取分數影響不大。

朱玉梅表示，從前兩天的解題老師和學生反應觀察，今年會考難度與往年差異不大，雖然目前沒辦法準確預測最低錄取分數的落點，還是會鼓勵考生，總積點達到92點以上，可以嘗試把一中填為第一志願。

台中女中教務主任蔡岳暻說，從昨天考科判斷，今年會考難易度適中，有一定鑑別度，也符合近年「結合生活情境、跨域出題」的趨勢；女中去年的錄取積點是92點，今年同樣建議考生，總積點超過92可以嘗試填為第一志願，即5A4+、作文五級分以上。

蔡岳暻補充，中投考區的同一志願序是前10志願，考生可以在前10個志願中，把一兩個名額留給「夢幻志願」，不用太過擔心填了夢幻志願，可能導致丟失比較穩健的選項；他也建議考生清楚計算方式，中投區會先計算積分，若要填一中、女中等第一志願學校，5A是必較條件。

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