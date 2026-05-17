115會考英文／比模擬考難？考生：時態難、「冰島語言存亡」文章長

國中教育會考第二天英文科登場，閱讀測驗「冰島語言的存亡」題組探討全球化與語言文化保存之間的關係，內文長、重思辯，令高雄考場不少學生印象深刻。也有學生說，今年文法題型比重略高，尤其時態相關考題較多，較有挑戰性。

新興高中國中部林姓學生說，今年英文科試題感覺比平常模擬考難度高。不過也有學生認為整體難度與模擬考相近，作答時間充裕，約有10至20分鐘時間可以檢查答案。

鼓山高中國中部學生王子睿、歐陽汝馨表示，今年英語科整體閱讀與題型安排並沒有太大落差，但有些內容屬於平常較少特別準備到的方向，文法題型比重略高，「時態」題目頻率較高，考前未能注意有點可惜。

閱讀測驗題組「冰島語言的存亡」同時呈現兩篇不同觀點的文章，要求考生分析並比較不同立場對少數民族語言保存的看法。鼓山高中國中部學生說，這個議題有趣，文章較長，也需要從文中找出相關內容作答。五福國中考生說，這類需要比較觀點與統整資訊的題型，以往比較少見，重視思辨能力。鳳西國中考生說，文章比較長，問了五個單題，但不難作答。

五福國中考生也認為，英語科文法題幾乎都以課本內容為主，閱讀測驗文章也沒有太過艱深難懂的內容，選項設計清楚，不易出現模稜兩可情況，沒有英文文章結合數學計算的跨領域題型，「閱讀過程較流暢、壓力較小」。

鼓山高中校方表示，從學生回饋可以看出，今年英語科命題除了基本閱讀理解能力外，也逐漸融入國際文化與全球議題，讓語言學習不再只是單字與文法記憶，而是結合跨文化理解與思辨能力。