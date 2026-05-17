115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

國中會考今天第二節英語測驗，桃園市有得雙語中小學受訪考生認為1至19題單選、20至43題閱讀兩大題型整體難易度中間偏容易，跟著學校復習和模擬考都能正確作答；單選題考單字能力和考介系詞，題目側重在7、8年級單元。

有得雙語中小學女學生注意出題委員用男生買娃娃為題，打破一般人只有女生買娃娃的刻板印象，很有趣；這題考介詞，挑選娃娃看眼睛，「眼睛」前要用什麼介系詞。有得、復旦高中國中部考生指出閱讀測驗用四格漫畫，描述候選人的性格說一套做一套，問考生這是什麼樣的候選人，題目貼近時勢而且不難。