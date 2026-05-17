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會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法

聯合新聞網／ 綜合報導
115國中教育會考今天（17日）進入第二天。記者徐白櫻／攝影
115國中教育會考今天（17日）進入第二天。記者徐白櫻／攝影

這兩日是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日考科為自然、英語、英聽。

會考對答案

16日的最後一科寫作，今年的題目為「賦予事物新面貌」，教師分析考題難度中間偏易，提供的素材面向多元，對學生來說容易連結生活經驗，但若想獲得高分，關鍵仍在於能否進一步抒發感受，寫出事件歷程中的心理變化及個人成長。

與去年的考題「倉鼠」相比，今年作文題目討論聲浪較小，但寫作使用的文具在Threads上引發熱議，災情最慘重的就是果汁筆

「果汁筆」通常為日本文具大廠百樂（PILOT）推出的Juice系列中性筆，因色彩鮮豔、書寫滑順而廣受歡迎，不過過去發生不少考生使用果汁筆斷水、糊掉、寫不上去等等，許多人呼籲考試不要用果汁筆，避免影響作答，不過也有部分考生表示使用果汁筆考試很順利。

會考使用的作文紙與平時的紙質不一樣，平常使用順暢的原子筆不一定能在考場上發揮作用，大多數人都建議考試時使用油性黑筆，多備幾隻不同牌子的黑筆才是最保險的

115會考 國中教育會考 寫作 作文

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