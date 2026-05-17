聽新聞
0:00 / 0:00
會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
這兩日是115年國中教育會考，16日考科為社會、數學、國文、寫作，17日考科為自然、英語、英聽。
會考對答案
16日的最後一科寫作，今年的題目為「賦予事物新面貌」，教師分析考題難度中間偏易，提供的素材面向多元，對學生來說容易連結生活經驗，但若想獲得高分，關鍵仍在於能否進一步抒發感受，寫出事件歷程中的心理變化及個人成長。
與去年的考題「倉鼠」相比，今年作文題目討論聲浪較小，但寫作使用的文具在Threads上引發熱議，災情最慘重的就是果汁筆。
「果汁筆」通常為日本文具大廠百樂（PILOT）推出的Juice系列中性筆，因色彩鮮豔、書寫滑順而廣受歡迎，不過過去發生不少考生使用果汁筆斷水、糊掉、寫不上去等等，許多人呼籲考試不要用果汁筆，避免影響作答，不過也有部分考生表示使用果汁筆考試很順利。
會考使用的作文紙與平時的紙質不一樣，平常使用順暢的原子筆不一定能在考場上發揮作用，大多數人都建議考試時使用油性黑筆，多備幾隻不同牌子的黑筆才是最保險的。
【編輯推薦】
▪不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪整理／115會考倒數1天！15日下午開放看考場 掌握文具規範、高分關鍵
▪遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒
▪幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
▪國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。