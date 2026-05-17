115會考自然／高雄考生：文字敘述多、浮力相關題目堪稱「魔王題」

國中教育會考今天進入第二天，第一節自然科考試結束，高雄考區多位學生學得今年文字敘述較長，另對「酸雨」議題印象深刻，「浮力」相關的題目條件複雜、不容易判斷，成為考後討論度最高的「魔王題」。

高雄考區有1萬9710名考生在全市21所學校647間試場應試，今天的考試科目為自然、英文與英聽。

鼓山高中國中部學生普遍認為，今年試題整體難度與模擬考相近，但閱讀量明顯增加。學生王德謙說，今年自然科最大的感受是「文字變多了」，比模擬考的題幹敘述更長，閱讀時容易因資訊量較大而產生混淆，「浮力」相關的題目讓不少人感到困難。

趙逸成說，題幹敘述較長，考後最引發討論的焦點是與「月相」相關的題目，由於需要空間概念與天文知識結合判讀，不少人走出考場後立刻開始互相比對答案與推理過程。

五福國中學生也認為與平時模考難度相近，但題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分。此外，今年自然科考題出現大量實驗題與圖表判讀題，許多實驗內容為全新情境，課本中未直接出現，部分題目文字敘述較長，必須仔細閱讀實驗步驟，理解整體實驗設計與架構，才能正確判斷變因並進一步推論。

五福國中學生也提到，今年考題結合時事內容，例如酸雨議題，考到利用多次測量取平均值以減少誤差的科學概念，強調實際應用與科學探究能力。此外，最有趣的是本土環境議題，題目利用歷年海岸線變化圖片作為素材，要求判讀台灣沿海海岸線向海延伸的趨勢與現象，須結合環境變遷與生活經驗。

鳳西國中高姓學生認為，自然科與模考難度相近，比較有印象的題目是有一題恆星定義的說明比較；理化物理方面1至2題比較有挑戰性，記憶題型及圖表題型居多，不過觀念清楚即可輕鬆作答。