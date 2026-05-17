115會考自然／高雄考生：文字敘述多、浮力相關題目堪稱「魔王題」
國中教育會考今天進入第二天，第一節自然科考試結束，高雄考區多位學生學得今年文字敘述較長，另對「酸雨」議題印象深刻，「浮力」相關的題目條件複雜、不容易判斷，成為考後討論度最高的「魔王題」。
高雄考區有1萬9710名考生在全市21所學校647間試場應試，今天的考試科目為自然、英文與英聽。
鼓山高中國中部學生普遍認為，今年試題整體難度與模擬考相近，但閱讀量明顯增加。學生王德謙說，今年自然科最大的感受是「文字變多了」，比模擬考的題幹敘述更長，閱讀時容易因資訊量較大而產生混淆，「浮力」相關的題目讓不少人感到困難。
趙逸成說，題幹敘述較長，考後最引發討論的焦點是與「月相」相關的題目，由於需要空間概念與天文知識結合判讀，不少人走出考場後立刻開始互相比對答案與推理過程。
五福國中學生也認為與平時模考難度相近，但題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分。此外，今年自然科考題出現大量實驗題與圖表判讀題，許多實驗內容為全新情境，課本中未直接出現，部分題目文字敘述較長，必須仔細閱讀實驗步驟，理解整體實驗設計與架構，才能正確判斷變因並進一步推論。
五福國中學生也提到，今年考題結合時事內容，例如酸雨議題，考到利用多次測量取平均值以減少誤差的科學概念，強調實際應用與科學探究能力。此外，最有趣的是本土環境議題，題目利用歷年海岸線變化圖片作為素材，要求判讀台灣沿海海岸線向海延伸的趨勢與現象，須結合環境變遷與生活經驗。
鳳西國中高姓學生認為，自然科與模考難度相近，比較有印象的題目是有一題恆星定義的說明比較；理化物理方面1至2題比較有挑戰性，記憶題型及圖表題型居多，不過觀念清楚即可輕鬆作答。
▪不斷更新／115年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪整理／115會考倒數1天！15日下午開放看考場 掌握文具規範、高分關鍵
▪遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒
▪幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
▪國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。