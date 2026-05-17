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115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題
國中會考今天第二天，上午第一節考自然科，桃園市有得雙語中小學陳同學、復旦高中國中部學生都覺得今年題目整體難易度中間偏容易，沒有太多的綜合題，不過和昨天社會科一樣，圖表題目多幾乎占一半，平時如果沒有多接觸這類題，答題會比較吃力。
有得雙語中小學陳同學表示，自然科圖表題很多雖然難度不高，不過有些題目會考細心程度，像選擇題有一題考生物「捉放法」，有一群不知數量的黑色鯉魚，把50尾紅色鯉魚放進去，題目給提示最後問黑色鯉魚數量，依據提示可以很輕鬆確認可能的鯉魚總數量，但是要扣掉50尾紅色鯉魚才是答案。
自然科1至41為選擇題，42至50為題組，題組一開始的題目就問酸雨，北部和中部的酸雨程度為何會出明顯差異，有得陳同學指出主因之一是迎風、背風面不同，過去課堂上都有教，重點複習也有，題目很生活化不難；復旦的學生說環保署和縣市環保局測站地點不同也會有差異。
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